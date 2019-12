L'année dans un petit texte de jeu vidéo, 2019

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

Les jeux sont moins chers que jamais, mais les trois chirurgies de la cataracte pour lesquelles j'ai payé cette année afin de lire les mots en eux ont rendu le hobby lui-même beaucoup plus cher.

Sérieusement, c'est 2019 et tant de jeux, grands et petits, sont toujours impossibles à lire sans plisser les yeux jusqu'à ce qu'un vaisseau sanguin éclate. L'an dernier, le problème du petit texte de jeu a également fait son apparition, et nous sommes parvenus à des solutions, telles que des fonctionnalités de zoom avant et d'autres paramètres facultatifs.

The Outer Worlds et Death Stranding sont sortis avec de petits mots qui provoquent des maux de tête, et ont ensuite été corrigés pour les rendre plus lisibles. Fire Emblem: Three Houses est sur Switch où les joueurs peuvent zoomer à leur guise. Mais ce sont plus des pansements sur le problème que des solutions idéales, comme l'envoi de livres avec des loupes plutôt que de les publier en gros caractères. Si quelque chose d'important ne change pas rapidement, ils devront expédier The Witcher 4 avec un télescope.

Voici tous les jeux que nous avons à peine pu lire cette année, et assurez-vous de partager ceux qui vous échappent également.

Kingdom Hearts III

L'éditeur de Kotaku, Maddy Myers, avait des mots durs pour les polices grotesques de Kingdom Hearts III. "La taille n'était pas très bonne, mais la plupart du temps, le choix de la police est mauvais", m'a-t-elle dit. «J'ai détesté lire toutes ces instructions.» Pendant que vous étiez en train de commenter, elle aurait étudié le clavier, mais Square Enix a décidé d'attaquer ses yeux à la place.

Stellaris (Édition console)

Stellaris est un excellent jeu de stratégie 4X qui est jugé supérieur sur PC, mais j'ai décidé de le jouer sur Xbox One pour pouvoir m'asseoir sur mon canapé, un choix que Paradox Interactive a décidé de me punir en me forçant à gérer mon empire spatial comme si tous mes documents comptables avaient été mis dans la déchiqueteuse.

La division 2

Je peux apprécier la tentative de The Division 2 d'une interface utilisateur élégante, minimale et techno-futuriste, mais quand je passe la moitié du jeu à essayer de comparer et de contraster les chiffres de mon butin en utilisant mon cerveau fait de viande, il commence à prendre son péage.

Days Gone

Déchiffrer Days Gone-Speak peut être assez difficile à lui seul, mais entasser les sous-titres bloquants tout en bas de l'écran ne facilite pas la tâche.

Constructeurs de Dragon Quest 2

Le rédacteur en chef de Kotaku, Stephen Totilo, était ravi d'acquérir du varech, mais n'avait aucune idée de ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il agrandisse manuellement la description de l'élément à l'aide de la fonction de zoom du commutateur.

Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms établit un équilibre parfait entre l'accessible et l'arcane stratégique dans presque tous les sens, sauf en ce qui concerne la taille du texte. S'il vous plaît, dites-moi plus sur les statistiques de la bataille que je viens de micro-gérer et consacrez moins d'espace à l'écran sur de minuscules arbres modèles.

Fire Emblem: Trois maisons

L'écrivain Gita Jackson a appelé Fire Emblem: Three Houses la taille de texte incroyablement petite de cette année. Apparemment, les meilleures boîtes de dialogue ne sont pas celles avec un tiers d'espace blanc de chaque côté.

Reste: des cendres

J'ai brièvement plongé dans Remnant: From the Ashes pendant les vacances, car j'avais entendu beaucoup de bonnes choses à ce sujet et c'était également sur Game Pass. J'ai également osé deviner que ses menus seraient un peu difficiles à naviguer, et bien sûr, les statistiques sur l'armure de base de mon chasseur de démons sont presque incompréhensibles lorsque je ne suis pas à quatre pieds de mon téléviseur.

Contrôle

Control a certains des meilleurs objets de collection de tous les jeux cette année. Malheureusement, ils sont aussi infernaux pour essayer de déchiffrer que certaines des fusillades de fin de partie. Alors que Control vous permet d'augmenter la taille des sous-titres, ses menus et fichiers de recherche sont uniques, et cette taille: trop petite.

The Witcher 3 (port de commutation)

Le Witcher 3 avait une taille de texte terrible lors de sa sortie en 2015 et le problème revient dans le port Switch autrement impressionnant de cette année. Totilo avait également besoin de la fonction de zoom du Switch pour lire les dizaines de livres que Geralt peut ramasser tout au long de son voyage, mais c'est aussi un problème pour comparer les statistiques des armes et naviguer dans l'arbre de compétences du jeu. Si seulement les lunettes de Geralt fonctionnaient aussi pour le joueur.

Greedfall

L'écrivain Heather Alexandra a décrit ses sentiments mitigés à propos de Greedfall dans une longue revue de Kotaku, mais l'une de ses lacunes est très claire: le texte de son menu laisse à désirer. Ici, nous avons Kurt qui est probablement un compagnon totalement capable, mais nous ne le saurons jamais parce que le petit texte en gras décrivant ses compétences uniques se fond dans l’oubli.

Les mondes extérieurs

The Outer Worlds est un jeu de rôle interplanétaire sur la lecture des courriels des gens et la décision de les baiser ou non. Plus d'une fois, j'ai décidé de parcourir un terminal informatique, puis de me faufiler aveuglément dans l'arbre de dialogue d'un compagnon parce que je n'ai que deux yeux, et contrairement à mes amis dans ce jeu, ils ne se régénèrent pas une fois tous les méchants dans un rayon de 100 mètres mords le.

Échouement de la mort

Désolé, Sam. Mauvaises nouvelles. J'ai une version bootlegged de Microsoft Office verrouillée sur la police 8pt.

Ashen (port de commutation)

Ashen avait un texte difficile à lire lors de sa sortie l'année dernière sur PC. C'est encore pire sur console, et même si c'est bien que le Switch vous permette de zoomer, nous devons tracer la ligne ici avant que cela ne devienne l'excuse de facto pour tous les jeux PC qui sont portés sans options de taille HUD.

"Je joue à Switch en mode portable et regardait régulièrement le texte dans ses menus", m'a dit Totilo en me donnant cette capture d'écran. "Le jeu qui veut que je me soucie des traditions que je pouvais à peine lire."

