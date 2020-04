L’année dernière, 11% des ventes de Witcher 3 l’ont été pour la Nintendo Switch

Le jeu tiers le plus ambitieux que nous ayons vu sur Nintendo Switch jusqu’à présent est The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complèten. CD Projekt Red et le spécialiste des ports Sabre Interactive ont publié l’intégralité du jeu sur une seule carte (DLC et tous), et en termes de gameplay – c’est exactement la même expérience offerte sur d’autres plateformes. C’est devenu encore plus incroyable lorsqu’une mise à jour visuelle majeure a été publiée en février.

Est-ce que tout ce dur labeur a été financé financièrement? Selon un nouveau rapport du conseil d’administration de CD Projekt Red, 11% des ventes globales de Witcher 3 l’année dernière étaient sur Nintendo Switch. Cela signifie que le jeu a déplacé environ 700 000 unités sur la plate-forme hybride en 2019. Tout cela est assez impressionnant si l’on considère le fait qu’il était disponible depuis moins de trois mois l’année dernière. Voici le graphique complet, qui montre également les pourcentages de vente pour PC, PlayStation 4, Xbox One et les années précédentes.

Si vous n’avez pas encore joué à The Witcher 3, qu’attendez-vous? Nous avons donné à la version Switch neuf étoiles sur dix dans notre examen de l’année dernière et avons déclaré que c’était une réalisation vraiment impressionnante qui restait un chef-d’œuvre sur le Switch. Ce port particulier semble également avoir donné à un certain nombre d’autres développeurs tiers un peu plus de confiance lorsqu’il s’agit de proposer certaines versions. Plus récemment, par exemple, 2K a annoncé la Collection Bioshock, Collection Borderlands et XCOM 2: Collection pour le commutateur.

Avez-vous augmenté les ventes Switch de The Witcher 3 en 2019?

