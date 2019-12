L'année qui a été à Kotaku East

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année. Il y a eu des triomphes et des tragédies. Prenons une seconde pour revenir sur l’année qui a eu lieu à Kotaku Est.

Le nouveau tatouage kanji d'Ariana Grande est une erreur malheureuse

Pour célébrer son nouveau single "7 Rings", la pop star Ariana Grande s'est fait tatouer un kanji. Malheureusement, c'est faux.

Pro Gamer a menti sur le fait d'être à l'école primaire

Fortnite pro RizArt a fait sensation à l'automne dernier quand il a établi un nouveau record de tués en solo. Outre son gameplay, une chose qui a fait ressortir le pro est qu'il prétendait être en sixième année. C'était un mensonge.

Après l'arrestation de cocaïne, Sega arrête les ventes d'un nouveau jeu PS4

Image: Sega

L'acteur et musicien Pierre Taki, qui exprime yakuza Kyohei Hamura dans son jugement, a été arrêté pour usage présumé de drogues illicites.

L'idole de la pop japonaise s'excuse après avoir été prétendument attaquée

Capture d'écran: 2ch

Maho Yamaguchi est membre du groupe d'idols basé à Niigata NGT48, un groupe frère de AKB48. Deux hommes ont été arrêtés pour l'avoir agressée. Pourtant, c'est Yamaguchi qui s'est excusé.

Le Japon dit au revoir à l'ère Heisei

L'ère impériale japonaise actuelle a pris fin lorsque l'empereur Akihito a abdiqué le trône du chrysanthème.

Comment Hollywood n'a pas foiré le film du détective Pikachu

Image: Warner Bros.

Cela semblait être un miracle. En règle générale, les adaptations de jeux vidéo d'Hollywood ont été médiocres. Mais le détective Pokémon Pikachu était l'exception à la règle. Le film est bon.

Pourquoi le créateur de Katamari Damacy a quitté le Japon

Photo: Brian Ashcraft (Kotaku)

Le 18 mars 2004, Katamari Damacy est sorti sur PlayStation 2. Le jeu ne ressemblait à rien d'autre et une suite a rapidement suivi un an plus tard. En 2009, la créatrice de Katamari, Keita Takahashi, a sorti Noby Noby Boy. Un an plus tard, il a quitté Bandai Namco et peu de temps après, au Japon également.

Les touristes à Kyoto rendent la vie des geishas difficile

Photo: Shizuo Kambayashi (AP pour le Conseil promotionnel du Kansai)

Si vous visitez Kyoto, vous voudrez probablement prendre beaucoup de photos. Mais lorsque vous le faites, il y a certaines choses à garder à l'esprit, surtout lorsque vous voyez une geisha.

Hideo Kojima explique comment Spider-Man est similaire aux super-héros japonais

Image: Sony Pictures

De tous les super-héros américains, il y en a un que beaucoup au Japon semblent aimer le plus: Spider-Man. Mais pourquoi? Dans une interview en 2019, Hideo Kojima a expliqué comment Spider-Man est comme des héros japonais, ce qui pourrait expliquer l'attrait du personnage auprès du public local.

Un pirate de mangas présumé arrêté après le lancement d'une chasse à l'homme au Japon

Capture d'écran: ANN

Romi Hoshino, le directeur du site désormais fermé Manga-Mura, a été arrêté à Manille. Le site, qui a été mis hors ligne en avril dernier, a été fréquenté par environ 100 millions de personnes chaque mois et a mis à disposition gratuitement quelque 60 000 mangas, a rapporté l'.. Le gouvernement japonais a créé un groupe de travail spécial pour retrouver Hoshino, un citoyen japonais, et a lancé une chasse à l'homme pour le retrouver.

Résister avec vous est un bon, mais un suivi imparfait de votre nom

Capture d'écran: Toutes les images 東宝

Lors de sa sortie initiale en 2016, le célèbre acclamé Your Name est devenu l'anime le plus rentable du Japon. Sa suite, Weathering With You, est sortie au Japon en 2019. Le film partage de nombreux thèmes thématiques et stylistiques avec Your Name. Le résultat est bon mais imparfait.

36 morts confirmés après un incendie à Kyoto Animation, un pyromane présumé en détention

Un incendie, soupçonné d'être un incendie criminel, dans un studio d'animation de Kyoto, au Japon, a fait au moins 36 morts et hospitalisé davantage de blessés. Un homme de 41 ans, qui aurait été aperçu en train de verser un liquide inflammable sur le site et de l'incendier, a été placé en garde à vue.

Glitch révèle qu'un jeune streamer populaire est une femme d'âge moyen

Capture d'écran: DouYu

Qiaobiluo Dianxia, ​​également connu sous le nom de «Votre Altesse Qiaobiluo», accumulait des adeptes et des dons sur DouYu, une plate-forme chinoise de diffusion en direct. Les photos qu'elle a téléchargées et les courts clips qu'elle a montrés montraient une jeune femme, ce qui a amené son nombre croissant de fans à penser que c'était elle. Ce n'était pas.

Le créateur de Smash Bros. vient de créer la tendance «Xbox» sur Twitter au Japon

Voici le moment où Sakurai a recommandé aux gens de jouer au Banjo-Kazooie sur le matériel de Microsoft. Capture d'écran: Toutes les captures d'écran: Nintendo 公式 チ ャ ン ネ ル

Lors d'un Nintendo Direct spécial pour Super Smash Bros.Ultimate, Masahiro Sakurai a présenté le DLC Banjo-Kazooie. Non seulement il veut que vous obteniez cela, mais il aimerait également que vous jouiez au jeu original sur Xbox.

Dans une interview après le match, le joueur de Hearthstone appelle à la libération de Hong Kong

Lors des Hearthstone Grandmasters, le joueur de Hong Kong Ng "Blitzchung" Wai-chung est apparu sur un flux officiel taiwanais de Hearthstone dans un masque à gaz et a appelé à la libération de sa ville.

Ash vient de remporter une ligue Pokémon dans l'anime

Le perdant éternel Ash Ketchum est maintenant un gagnant. Dans un épisode de l'anime Pokémon Sun Moon cette année, Ash a rompu sa séquence de défaites avec un trophée de championnat.

Le Mei d'Overwatch devient un symbole de la résistance de Hong Kong

Après que Chung "Blitzchung" Ng Wai a appelé à la libération de Hong Kong, Blizzard a suspendu le joueur de Hearthstone et a retenu son prix. Cette décision a été largement critiquée. Les fans ont commencé à publier des images du héros d'Overwatch Mei soutenant les manifestations de Hong Kong en signe de solidarité.

Street Fighter Pro et le mannequin ont trouvé le véritable amour dans une arcade

Le pro-gamer Fuudo est un joueur de Street Fighter de classe mondiale. Yuka Kuramochi est un modèle de pin-up très populaire. Le couple a annoncé leur mariage en 2019. Les deux sont devenus amis dans une salle d'arcade et grâce à un tournoi Street Fighter IV.

Panneau d'affichage de jeu pour adultes retiré à Akihabara pour être trop obscène

Le 1er novembre, un panneau publicitaire est monté à Akihabara, à Tokyo, près de la gare. La publicité présentait une dizaine de jeunes femmes de style anime dans des vêtements révélateurs. Outre les plaintes, le panneau d'affichage n'était pas conforme aux réglementations concernant les publicités.

Un homme dépense 1,4 million de dollars en personnage de jeu, que son ami a ensuite vendu par accident pour seulement 552 $

Oups! Selon le South China Morning Post, un homme en Chine a dépensé 1,4 million de dollars pour son personnage dans MMORPG Justice Online. Son copain a accidentellement vendu ledit personnage pour seulement 552 $. L'homme a déposé une plainte contre la société de jeux NetEase et son ami. Eh bien, ancien ami, je suppose.

