L’appel de la nature de Disney a reçu une première version numérique

Les cinémas étant fermés afin d’empêcher de grandes assemblées de foules importantes et d’endiguer la propagation de COVID-19 (coronavirus), de nombreux films obtiennent des versions numériques précoces. Maintenant, une autre sortie de cinéma Disney de 2020 est disponible numériquement beaucoup plus tôt que prévu.

Variety rapporte que The Call of the Wild est désormais disponible sous forme numérique. Le film, qui est sorti dans les salles le 21 février 2020, peut maintenant être visionné à domicile pour 15 $. Le film, qui met en vedette Harrison Ford, s’est effondré au box-office, mais pourrait mieux faire face à un public qui est maintenant auto-isolant et à la recherche de divertissement.

Le film, qui est adapté du roman de Jack London en 1903, est un film d’aventure familial avec un chien adorable en son cœur. Il s’agit des débuts en direct du réalisateur Chris Sanders (Lilo & Stitch, How To Train Your Dragon). On ne sait pas encore quand le film arrivera sur le service de streaming Disney Plus.

Un autre titre a également été rendu disponible bien plus tôt que prévu. Downfall, le remake américain de l’excellente comédie suédoise Force Majeure, peut désormais être acheté pour 10 $. Il met en vedette Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus en tant que couple qui se débat à la suite d’un incident dans une station de ski.

Onward et Birds of Prey sont d’autres films à avoir été diffusés au début de cette année, tandis que Bad Boys For Life et Sonic the Hedgehog seront disponibles à partir du 31 mars.

Si vous cherchez des films à regarder à la maison, voici nos recommandations de films pour éviter la fièvre des cabines.

