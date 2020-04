L’application est-elle sûre à utiliser? Pourquoi les écoles l’ont interdit! – HITC

Images SOPA / Images SOPA / LightRocket via .

Beaucoup de gens se demandent si Zoom est sûr à utiliser grâce aux problèmes de sécurité et de piratage qui sont survenus.

Grâce à la pandémie de coronavirus et à nous tous obligés de rester à l’intérieur loin de nos proches et de nos amis, des dizaines de personnes affluent vers des applications de chat vidéo qu’elles n’auraient jamais utilisées auparavant. Cela a entraîné des pics pour des gens comme Houseparty et Zoom, mais les deux ont récemment été examinés pour savoir s’ils sont sûrs à utiliser. 2020 a vu des problèmes de sécurité et de piratage faire surface pour Zoom, et ces préoccupations ont conduit les écoles à interdire l’application.

Il existe une tonne d’applications que vous pouvez utiliser pour rester en contact avec vos amis et les membres de votre famille tout en plastifiant la distanciation sociale. Skype et Facetime sont deux des plus connus, tandis que Microsoft Teams est plus limité mais dit plus sûr et plus sécurisé que ses concurrents.

En ce qui concerne Zoom seul, vous découvrirez ci-dessous certains des problèmes de sécurité et de piratage qui ont été signalés en 2020 afin que vous puissiez décider seul si vous pensez qu’il est sûr à utiliser.

Zoom est-il sûr à utiliser?

Il existe des inquiétudes quant à la sécurité d’utilisation de Zoom en raison de problèmes de sécurité et de confidentialité concernant ‘Zoombombing’.

C’est là que des étrangers en ligne entrent dans des appels Zoom publics pour publier des images graphiques et dérangeantes, ainsi que pour faire d’autres choses inappropriées.

En mars, le NYTimes avait rapporté comment un chat Chipotle Zoom avait été forcé de se terminer après qu’un participant ait commencé à diffuser de la pornographie.

Ce problème pourrait être résolu, car l’application devrait avoir des salles de réunion virtuelles dans lesquelles l’hôte d’une réunion doit choisir entre laisser entrer certaines personnes ou autoriser tout le monde à la fois (via Verge).

Il existe également plusieurs façons de garantir que vos visioconférences sont sécurisées et exemptes de Zoombombing en verrouillant les réunions et en limitant le partage d’écran.

Cependant, à part le problème de Zoombombing, Info Security a également signalé que des milliers de vidéos d’utilisateurs ont été trouvées en ligne.

Info Security affirme que «les chercheurs ont découvert des milliers d’enregistrements privés Zoom exposés en ligne», l’ancien chercheur de la NSA, Patrick Jackson, aurait déclaré au Washington Post qu’il avait pu trouver les vidéos grâce à une simple recherche de stockage dans le cloud.

Outre tout ce qui précède, Tom’s Guide signale également que le programme d’installation de Zoom pour la version 4.4.0.0. est livré avec un mineur. Ils notent que ce “mineur de monnaie augmentera le processeur central de votre PC et sa carte graphique s’il y en a une, pour résoudre des problèmes mathématiques afin de générer de nouvelles unités de crypto-monnaie”.

Pourquoi les écoles ont-elles interdit Zoom?

Aux États-Unis, des écoles auraient interdit l’utilisation de Zoom pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

De nombreuses écoles seraient passées aux équipes Microsoft grâce aux manigances de Zoombombing qui ont impliqué du contenu pornographique, des propos racistes et des menaces de mort.

Cela vient de Techradar qui note que l’application a également été plus largement critiquée pour ne pas offrir de cryptage de bout en bout des appels malgré leurs promesses.

Si vous n’êtes pas sûr de continuer à utiliser Zoom, vous pouvez toujours rechercher ses nombreuses alternatives.