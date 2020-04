L’application Xbox PC accélère grâce à une nouvelle mise à jour

L’application Xbox pour Windows 10 va s’accélérer grâce à une mise à jour de Microsoft.

Comme indiqué par Windows Central, l’application est en train d’être déplacée du cadre Electron – couramment utilisé pour les applications de bureau – pour devenir une application UWP (Universal Windows Platform) avec le cadre React Native. Cela se traduira par une application qui utilise plus de 50% de mémoire en moins et une taille d’installation beaucoup plus petite. Avant la demande était de 300 Mo; il est maintenant de 60 Mo.

Cela survient quelques jours seulement après que Skype est passé de React Native à Electron.

L’application Xbox a été lancée pour PC en version bêta en août à la suite d’une annonce lors de la conférence de presse E3 2019 de Microsoft que le Xbox Game Pass arriverait sur PC.

La nouvelle a été publiée avant le salon de Los Angeles dans un article de blog écrit par le patron de Xbox, Phil Spencer.

“Il y a deux ans, nous avons lancé Xbox Game Pass sur Xbox One, et depuis lors, nous avons vu à quel point une bibliothèque de jeux de haute qualité peut être utile aux joueurs et aux développeurs de jeux”, écrivait Spencer à l’époque.

“Il offre un excellent moyen de découvrir et de jouer à votre prochain jeu préféré. Nous avons recherché s’il existe une opportunité similaire pour les joueurs PC et les développeurs de jeux PC, et nous pensons que c’est le cas. Nous avons également considéré l’importance d’apporter quelque chose de nouveau et additif Écosystème de jeux PC, et nous pensons que nous le pouvons. Nous avons donc conçu un service spécifiquement pour les besoins des joueurs PC et des développeurs de jeux PC. Il s’appelle Xbox Game Pass, tout comme l’original, mais c’est une nouvelle expérience que nous construisons ensemble avec la communauté PC. “