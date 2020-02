Lara Croft de Tomb Raider rejoint Brawlhalla

Combattant gratuit Brawlhalla est pas étranger à refroidir les événements de croisement, et cette tendance se poursuit avec l’arrivée de Tomb Raider’s Lara Croft, qui rejoint le casting dans le cadre du patch 3.57.

L’événement Tomb Raider Epic Crossover comprendra “des effets de signature personnalisés, un emplacement dédié à la liste et un skin supplémentaire qui a ses propres skins d’armes et animations de verrouillage”, ainsi qu’un “podium animé, un nouveau mode de jeu Temple Climb, un ajout permanent aux jeux personnalisés de Brawlhalla, une nouvelle carte FFA appelée Temple Ruins, l’or de connexion bonus, et plus encore. “

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ici, mais en attendant, faites-nous savoir ce que vous pensez d’un visage aussi célèbre rejoignant le casting de Brawlhalla.

.