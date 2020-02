Lara Croft s’inscrit pour l’équipe de Brawlhalla lors d’un événement spécial

Le crossover de lutte indé Brawlhalla continue d’élargir son énorme escouade de combattants intrépides avec de nouveaux ajouts de sagas bien connues de tiers; après l’arrivée précédente de Rayman dans ce titre – une tendance intéressante suivie par d’autres jeux de combat inspirés de la franchise Super Smash Bros tels que Brawlout et l’arrivée du duo Yooka-Laylee -, c’est maintenant le tour de Lara Croft grâce à une mise à jour qui place le jeu dans le version 3.57.

Le protagoniste de la saga Tomb Raider, qui après de nombreuses aventures d’exploration dans des générations successives de consoles a pris un virage vers la survie un peu plus récemment, est déjà disponible sur la liste de ce jeu après l’avoir mis à jour, avec deux skins, le look classique et le Survivor moderne, une nouvelle étape appelée Temple Ruins, son propre podium animé et un nouveau mode supplémentaire, Temple Climb, où pour obtenir des points, nous devons activer les pièges correspondants dispersés autour de la scène avant nos rivaux.

Trailer de Lara Croft Crossover Brawlhalla (Nintendo Switch eShop)

Cette mise à jour est également chargée de résoudre certains bugs détectés dans d’autres modes de jeu et personnages, comme détaillé dans la note présentée par le développeur. Ainsi, le personnel de 48 combattants laisse de la place pour un de plus, que pensez-vous de cette incorporation?

