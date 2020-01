L’Arc de Dame est là pour votre plaisir intérieur et extérieur

Arc | Produits Dame

Dame, le fabricant derrière l’un de nos jouets sexuels préférés, lance un tout nouveau jouet, l’Arc. Avec ce nouveau jouet, Dame a cherché à créer «le jouet parfait pour la stimulation externe et interne».

En dérogation à leurs autres produits, l’Arc peut pénétrer à l’intérieur. Conçu pour maximiser le plaisir, Dame dit que l’ampoule de l’Arc a un “squish agréable, avec une crête à bec pour des vibrations ciblées sur la vulve ou le clitoris”.

De plus, il est magnifiquement conçu avec de belles lignes épurées et est disponible en deux couleurs: glace et baies.

Ce vibromasseur fantaisie est également étanche à l’eau et fabriqué en silicone de qualité médicale. L’Arc est également rechargeable et offre 5 modèles et intensités vibrantes, vous pouvez donc le personnaliser selon vos besoins. Le nouveau jouet de Dame est également très abordable, à environ 115 $.

.