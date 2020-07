L’arc de rédemption d’Abby dans The Last of Us Part 2 est le seul qui compte (spoilers)

Quiconque a fait un changement significatif dans sa vie pour le mieux sait qu’il y a un point de basculement où vous tombez malade et fatigué de vos propres conneries. Vouloir changer est souvent présenté comme un acte altruiste, que vous faites au service des autres. D’après mon expérience, ce n’est pas le cas.

Vouloir changer vient d’un endroit où on se sent mal pour faire quoi que ce soit que vous faites et en décider suffisamment est suffisant. Les protagonistes masculins des jeux vidéo ne sont pas étrangers à cela; des personnages comme Kratos et Booker Dewitt tentent de changer leur vie une fois qu’ils ne peuvent plus être ce qu’ils sont. Les femmes, en revanche, ne reçoivent généralement pas ce traitement – le seul désordre auquel elles sont généralement autorisées est les hystériques, comme les femmes de Resident Evil 7, ou la maternité surprotectrice comme on le voit avec Freya. Mais Abby de Le dernier d’entre nous, partie 2 est une exception flagrante à cette tendance.

La «rédemption» d’Abby est à la fois rafraîchissante et beaucoup plus crédible, car elle est honnête quant à la nature égoïste de ses changements. Le changement commence le jour 2, quand elle retourne pour Lev et Yara dans un accès de culpabilité et de honte après avoir couché avec son ex-partenaire autrement, Owen. Son raisonnement pour revenir est cimenté lorsque les enfants lui demandent pourquoi elle est revenue. Abby, clairement mal à l’aise, révèle qu’elle se sent coupable pour pratiquement tout ce qui l’entoure qui s’effondre, et revenir pour eux était un moyen d’apaiser sa conscience.

Mel, le partenaire actuel d’Owen, appelle Abby à ce sujet, ce qui implique qu’Abby essaie d’utiliser Yara et Lev pour entrer dans les bonnes grâces d’Owen. Bien que Mel se trompe sur le raisonnement derrière cela, elle a raison de dire qu’Abby utilise ces enfants. Mais le motif caché d’Abby n’est pas de balayer Owen dans une marée domestique, c’est de l’aider à tempérer sa culpabilité d’avoir abandonné Isaac pour trouver Owen, puis de coucher avec Owen derrière le dos de Mel afin de ressentir quelque chose. Abby sait qu’elle n’est pas une bonne personne et elle a besoin d’être soulagée de cette connaissance.

Le jour 2 montre également qu’Abby est une personne farouchement fidèle lorsqu’elle se soucie de quelqu’un. Malgré les ordres directs de son supérieur, Abby, qui jusqu’à présent a été le summum du comportement autoritaire, quitte la base WLF pour trouver Owen et s’assurer qu’il va bien. Une fois qu’elle s’attache à Lev et Yara, elle présente le même comportement, affrontant le boss le plus effrayant du jeu – le Rat King – pour sauver la vie de Yara et empêcher Lev de perdre sa sœur, et finalement tuer ses anciens compatriotes WLF pour le protéger .

Tout comme l’amour d’Abby pour Owen est égoïste, son amour pour Yara et Lev l’est aussi. Elle les voit comme un moyen de se sentir moins mal dans sa peau au début, puis comme une excuse pour enfin rompre avec la vie violente et oppressante qu’elle mène en les emmenant avec Owen à Santa Barbara et en abandonnant la WLF une fois pour toutes. Une fois que ce rêve est brisé par la rage meurtrière d’Ellie, Lev est la seule personne qui a quitté Abby, et cela devient sa nouvelle mission de le garder en sécurité, peu importe le coût.

Abby ne change pas parce qu’elle se rend compte que c’est son obligation morale d’être une meilleure personne, elle cherche un soulagement à payer pour ses péchés en sauvant ces enfants, et ne fait preuve de retenue que pour ne pas perdre Lev. Quand Abby menace Dina et qu’Ellie lui dit qu’elle est enceinte, Abby dit: « Bien. » La seule chose qui l’empêche de trancher la gorge de Dina est la protestation de Lev. Sachant que continuer ce cycle de brutalité repoussera Lev éloignera Abby sous contrôle, car elle ne peut pas supporter de le perdre.

Nous ne pouvons pas changer les gens, ils doivent faire ce choix eux-mêmes, mais souvent il y a des gens pour lesquels nous voulons changer – pas nécessairement parce que nous voulons être meilleurs dans l’ensemble, mais parce que nous voulons être assez bons pour que ces personnes restent. Abby n’est pas différente, et c’est pourquoi elle est capable de s’éloigner non seulement en premier, mais à plusieurs reprises.

Le désir d’Ellie de terminer cette querelle est si fort qu’elle est prête à payer n’importe quel prix pour l’obtenir, y compris en lâchant Dina et son fils JJ. Mais Abby, en revanche, refuse de perdre Lev. En étant honnête avec elle-même à propos de ses sentiments envers Lev et de son désir de changer de trajectoire, Abby est en mesure de changer. Lev a dû empêcher Abby de tuer Dina, Tommy et Ellie au théâtre, mais la deuxième fois, Abby n’a eu besoin d’aucune aide extérieure pour se contrôler. Après qu’Ellie les ait abattus, Abby l’emmène et la montre à son propre bateau afin qu’elle puisse s’échapper, de son plein gré.

Mais même si elle a changé, Abby est toujours Abby. Ce n’est pas soudain un saint pacifiste qui refuse de faire du mal quoi qu’il arrive. Lorsque la vie de Lev est en danger, elle n’hésite pas à essayer d’abattre Ellie aussi brutalement que nous le pensons. Si elle n’avait pas été suspendue pendant des jours, elle aurait très bien réussi. Elle est meilleure, et même quelqu’un qui mérite d’être enraciné, mais elle n’est pas bonne non plus. Les progrès qu’elle a réalisés permettent au moins d’espérer ce qui va arriver.

Nous ne savons pas où Lev et Abby finissent, mais ensemble, il y a au moins la possibilité d’un avenir meilleur, et dans une histoire aussi sombre que celle-ci, c’est un rachat qui a été gagné.