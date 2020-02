L’Arche de l’Alliance d’Indiana Jones est apparue sur Antiques Roadshow

1981 Raiders of the Lost Ark, qui a présenté le monde à Indiana Jones, concerne la recherche de l’Arche de l’Alliance, une boîte en or qui peut faire fondre le visage de quiconque l’ouvre. La boîte elle-même est l’un des grands accessoires du cinéma, même si, en fin de compte, elle est faite de matériaux simples.

CNET rapporte qu’une personne chanceuse – un homme sans nom dont le père a travaillé sur le film en tant que pyrotechnicien et technicien de scène – a récemment pris un accessoire Ark du film original sur Antiques Roadshow. La boîte est restée dans la maison de l’homme à San Francisco pendant des années, ayant été transmise par son père.

Vous pouvez voir l’évaluation de l’Arche ci-dessous.

Ce modèle Ark se compose principalement de cadres, de vieux trophées, de colle chaude et de peinture en aérosol. Ce n’est pas celui utilisé dans le film final, car il semble légèrement plus minable que le modèle vu à l’écran, qui a été conçu par l’artiste conceptuel Ralph McQuarrie. Cette version finale a lieu au Skywalker Ranch; cette version a été réalisée pour l’équipe pyrotechnique.

Selon l’évaluateur d’Antiques Roadshow James Supp, l’Arche vaut entre 80 et 120 000 $, mais en réalité, aux enchères, vous pourriez la voir vendre à un fan pour jusqu’à 250 000 $.

Indiana Jones reviendra pour un cinquième film, et il continuera directement à partir des quatre premiers. Le film sortira en juillet 2021.