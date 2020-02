Larian Studios pense que les consoles actuelles ne sont pas à la hauteur de Baldur’s Gate 3

Le nouveau RPG des auteurs de Divinity: Original Sin 2 a confirmé son lancement sur PC et Stadia.

Cette semaine a été pleine de nouvelles pour les fans de Baldur’s Gate 3. Hier ont été les premiers jeux du jeu, ainsi que de nouvelles avancées. Un RPG de la main deLarian Studiosavec une proposition qui démange tellement que, selon ses créateurs,vous ne pourrez pas exécuter sur les consoles de la génération actuelle, comme la PS4 et la Xbox One.

Dans une interview pour Eurogamer, le producteur exécutif David Walgrave a fait des déclarations intéressantes surBaldur’s Gate 3 et la possibilité de le lancer sur consoles. Selon le membre de Larian, il sera très difficile de voir son jeu sur les consoles actuelles par manque de puissance: “Je ne pense pasles consoles de la génération actuelleêtre en mesure de l’exécuter “, a déclaré Walgrave.

“Il y a eu beaucoup d’améliorations techniqueset les mises à jour que nous avons apportées à notre moteur,et je ne sais pas si je pourrai courirmême sur ces machines. “À cela, le producteur de Larian ajoute par la suite que” cela pourrait fonctionner[en ellas], mais alorsnous devrons abaisser les textures, et ceci et cela, et puis ce ne sera pas si cool à quoi ça ressemble. “Ce n’est peut-être pas une confirmation fiable que Baldur’s Gate 3 ne sort pas sur les consoles actuelles, bien que compte tenu des déclarations de son producteur exécutif, il semble plus probable que nous le verrons dans PlayStation 5 et Xbox Series X qu’en eux.

Pour le moment,Baldur’s Gate 3 atteint PC et Stadiaà une date encore à confirmer, même si son étude a confirmé qu’il y aura un accès anticipé au jeu en 2020. Nous avons eu l’occasion de discuter avec ses créateurs, qui nous ont expliqué la décision de parier sur le combat au tour par tour, et le plus Important, nous avons également connu l’aventure de première main. Si vous voulez savoir ce que les nouvelles des auteurs de Original Sin 2 nous réservent, ne manquez pas nos progrès sur Baldur’s Gate 3.

