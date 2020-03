L’arrêt de la NBA cause des problèmes pour NBA 2K20

Grâce au coronavirus, la saison NBA a été suspendue. Bien que le choix ait été fait dans l’intérêt du joueur et de la santé publique, il n’y a pas une chose qu’ils n’ont pas prise en compte – comment cela affecterait NBA 2K20.

L’une des principales caractéristiques de NBA 2K20 est le mode MyLeague, qui permet au joueur de construire une carrière en fonction de la saison en cours et des statistiques de la NBA. Tout en créant un mode de jeu et une expérience assez réalistes pour le joueur, cela nécessite 2K20 pour tirer le calendrier officiel et les statistiques en ligne en temps réel, en temps réel. Kotaku rapporte que, sans ces données, le jeu n’a aucune idée de ce qu’il faut faire. Depuis que les jeux ont cessé, le jeu a maintenant du mal à simuler les résultats, mais lorsqu’il ne trouve aucune nouvelle donnée, il se bloque simplement.

C’est une situation sans précédent pour 2K, car ils n’auraient pas pu prévoir la suspension de la saison. On ne sait pas comment le développeur va gérer cela, mais nous prévoyons une mise à jour bientôt.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur la situation au fur et à mesure qu’elle se déroule.

