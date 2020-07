L’arrivée gratuite de Conan Exiles a été annulée par Epic Games Store

L’Epic Games Store a annulé l’arrivée gratuite de Conan Exiles (Photo: Funcom)

Après Hue, The Epic Games Store était censé distribuer gratuitement le MMO Concom Exiles de Funcom, mais au cours des dernières minutes, il a décidé de ne pas le faire.

Alors que Epic Games Store était sur le point de donner gratuitement Conan Exiles, il a été remplacé par trois jeux différents. Selon Epic, ce jeu ne sera plus offert gratuitement mais pour la semaine prochaine, nous pourrons avoir gratuitement Killing Floor 2, Lifeless Planet et The Escapists 2. La société a tweeté à ce sujet et a déclaré:

L’équipe d’Epic Games Store a décidé que Conan Exiles ne serait pas gratuit, mais serait disponible à l’achat sur la boutique à une date ultérieure.

Epic Games ou Funcom ne nous ont encore fourni aucune explication, mais nous attendons cela avec impatience. Steam avait Conan Exiles depuis des années et il semble maintenant qu’Epic veuille aussi le traire.

D’autre part, le jeu gratuit de cette semaine, Hue, est toujours disponible jusqu’au 9 juillet. Alors saisissez-le et attendez Killing Floor 2, The Escapists 2 et Lifeless Planet. Nous étions sur le point de mettre la main sur The Escapists 2 en juin, mais cela a été retardé jusqu’à présent.

