L’art conceptuel de Diablo IV a surpris Rod Fergusson

Parler de choses effrayantes et effrayantes à des créatifs qui ont travaillé dans Gears of War ne devrait pas être une chose facile, du moins pour ne pas les impressionner. Cependant, et à la satisfaction des fans de Blizzard, il semble que le travail dans Diablo IV soit sur la bonne voie et montre que c’était la surprise que Rod Fergusson a prise après avoir vu l’art conceptuel du nouvel épisode.

Comme vous le savez, le mois dernier, Rod Fergusson a dit au revoir à la Coalition, une étude responsable de Gears of War, pour rejoindre les rangs de Blizzard et superviser, ni plus ni moins, que le développement de Diablo IV, une mission qui n’est pas étrangère à le créatif ne peut pas oublier qu’à l’époque il faisait de même avec BioShock: Infinite, délivrant de très bons résultats.

Eh bien, il y a quelques jours, Fergusson a publié sur son compte Twitter officiel quelques détails sur sa visite dans les bureaux de Blizzard où se déroule le développement de Diablo IV. Après avoir vu le matériel du nouvel épisode de la franchise, la créatrice l’a défini comme beau, mais en même temps dérangeant, capable d’aggraver le pire des cauchemars. Il a également noté que l’équipe responsable de Diablo IV est pleine de talent.

Jour 2 – J’ai eu accès aux archives d’art # Diablo4 aujourd’hui et à OMG, il y a de très belles images, mais dérangeantes. Très cool Tant de talent dans cette équipe! #excited #alsonightmarefuel Toute pièce jointe possible a été supprimée.

– Rod Fergusson (@RodFergusson) 5 mars 2020

Diablo IV est en développement pour PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le nouvel épisode de la franchise et l’un des paris Blizzard les plus importants pour l’avenir.

