L’art conceptuel émerge des jeux annulés sur Superman et Suicide Squad

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

14/04/2020 19:10

Autant qu’ils le voulaient, il semble que Warner Bros. Montréal n’a jamais réussi à développer le jeu de Superman qu’ils avaient tellement à l’esprit. L’existence de ce projet n’est pas nouvelle, car auparavant des images du titre ont émergé et plusieurs initiés de l’industrie ont confirmé qu’à un moment donné, il était en développement. Maintenant, un nouveau concept art pour le projet annulé a émergé, mais ce qui est intéressant, c’est qu’il est maintenant accompagné d’images du jeu annulé de Suicide Squad.

Après la fin de Batman: Arkham Origins, il était évident que le prochain projet de l’équipe serait un jeu de Suicide Squad, mais sept ans plus tard, et il semble que WB Montréal n’ira plus de l’avant. Preuve en est quelques images qui ont émergé du prétendu concept art du jeu annulé:

Voici un autre concept art avec Superman que j’ai trouvé sur le portfolio de Joël Dos Reis Viegas. La chose intéressante à ce sujet est que l’art était dans l’onglet des jeux Batman tout comme les arts liés à “Suicide Squad”. Joël était artiste concepteur à WB Montréal à cette époque. pic.twitter.com/VNzROanIxz

– Tim (@tatlinsky) 13 avril 2020

Voici un autre concept art de Superman que j’ai trouvé dans le portfolio de Joël Reis Viegas. Ce qui est intéressant, c’est que l’art était à l’intérieur de l’onglet des jeux Batman, avec ces arts Suicide Squad. Joël était un artiste conceptuel à WB Montréal à l’époque. »

@ Jsig212James @jasonschreier est-ce ce concept arts du jeu #SuicideSquad annulé de WB Montréal? D’où vient-il? pic.twitter.com/xpYJlCB0tp

– Tim (@tatlinsky) 13 avril 2020

L’image de Superman ne montre pas explicitement qu’il est lié à un jeu du Homme d’acier, mais comme Tim le mentionne dans son tweet, il l’a trouvé dans un dossier avec le nom du héros. Alors que dans ceux de Suicide Squad on voit clairement Harley quinn et un autre prisonnier, en plus des logos de DC Comics et WB Montréal.

Source: Tatlinsky

Nintendo fait déjà face au problème de pénurie du Switch

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.