L’art de Wolfenstein: Youngblood en route

Un tout nouveau livre d’art est en préparation basé sur Wolfenstein: Youngblood. Bethesda, en collaboration avec Dark Horse Comics, prévoit une sortie pour 2020.

Amazon propose la description suivante du livre relié surdimensionné en couleur:

C’est faire ou mourir dans les rues dystopiques du Paris occupé par les nazis alors que Jess et Soph Blazkowicz rassemblent la mystérieuse disparition de leur père, William J. Blazkowicz, tout en chassant les fascistes de la France une fois pour toutes.

Ce magnifique volume présente un arsenal étonnant d’art conceptuel, de matériel de production et de commentaires exclusifs des créateurs sur les derniers jeux de l’histoire alternative de la Terre avec Wolfenstein: Youngblood.

Dark Horse Books, Arkane Studios Lyon et Bethesda Softworks appellent toutes les sœurs, frères et autres champions de la cause à s’unir, à se battre et à apprécier The Art of Wolfenstein: Youngblood!

Vous pouvez précommander The Art of Wolfenstein: Youngblood sur Amazon ici, Amazon Canada iciet Amazon UK ici. Il est provisoirement prévu pour la mi-mai.

en relation