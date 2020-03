L’art d’Ori et la volonté des mèches

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Ori and the Will of the Wisps, la suite de la belle Ori and the Blind Forest de 2015, est maintenant disponible. Et comme nous aimons le faire avec tous les beaux jeux vidéo, cela signifie qu’il est temps de jeter un coup d’œil à une tonne de l’art magnifique qui a contribué à son développement.

Ori et la volonté des feux follets: la revue Kotaku

Pendant mon temps avec une première version révisable d’Ori et de la volonté des feux follets, j’ai fait l’expérience…

Ci-dessous, vous trouverez une sélection d’œuvres de la production de Blind Forest, aussi bien d’artistes internes aux studios Moon que de tiers. Ce n’est pas tout de tous ceux qui ont travaillé sur le jeu, mais c’est suffisant pour vous donner un excellent aperçu de l’art qui y est entré.

Vous trouverez le portfolio de chaque artiste lié à l’intérieur de leurs noms.

