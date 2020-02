L’art du Jedi de Star Wars: Ordre déchu

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Ce soir, jetons un œil dans les coulisses de certains des concepts qui ont contribué à la création de Star Wars Jedi: Fallen Order, l’un des jeux les plus visités de Star Wars de tous les temps.

Le meilleur jeu vidéo de Star Wars

Vous avez sans aucun doute vu d’innombrables listes des meilleurs jeux vidéo se déroulant dans l’univers Star Wars aujourd’hui.…

Lire la suite

Vous trouverez ci-dessous des exemples de tout, de la conception de personnages au travail environnemental et même quelques affiches impériales, réalisées par l’équipe interne de Respawn ainsi que par des artistes externes. Ce n’est pas tout par tous ceux qui ont travaillé sur le jeu, mais c’est suffisant pour vous donner un bel échantillon du genre de choses qui sont entrées dans le développement de Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order: The Kotaku Review

Il n’y a pas eu de meilleur moment pour être fan de Star Wars. Au moment où cela est en cours d’écriture, le neuvième et…

Lire la suite

Vous trouverez ci-dessous des liens vers le portfolio de chaque artiste.

PublicitéAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement.