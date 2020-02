L’art original de l’emblématique artiste du jeu Namco aurait été volé

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Hiroshi Ono, alias M. Dotman, a créé certains des pixels les plus célèbres du jeu tout en travaillant chez Namco. Il était graphiste sur des jeux emblématiques dont Pac-Man, Xevious, Dig Dug et Galaga. Les dessins ont été dessinés à la main à l’origine et selon le chercheur japonais de jeux rétro Zek, ils ont été volés.

Zek a interviewé M. Dotman pour des livres sur sa carrière et son art. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir Ono signer l’un de ces livres. Selon Zek, cet art a récemment été volé, et il tire la sonnette d’alarme sur Twitter pour le surveiller s’il apparaît sur les sites de vente sur Internet.

Ci-dessous, une traduction de ses tweets via GSK:

Ono a rejoint Namco en 1979 et y a travaillé jusqu’en 2013, donc son art s’étend sur une longue période historiquement importante dans le jeu japonais. Si vous voyez de l’art de M. Dotman circuler en ligne pour la vente, ce serait probablement une bonne idée d’en informer Zek ou la page Facebook officielle de M. Dotman.

.