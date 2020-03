L’artefact de Valve est désormais “en construction”

23 mars 2020 – 11h21

Le jeu de cartes à collectionner numérique troublé de Valve Artifact est maintenant apparemment “en construction”, quoi que cela signifie.

Dans un article sur le site Web du projet, le développeur a remercié le public d’Artefact et a déclaré que nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur les modifications apportées au jeu à la suite du lancement de Half-Life: Alyx, qui est aujourd’hui (lundi 23 mars). ).

Artifact a été lancé en novembre 2018 et a marqué le premier de ce qui aurait été une nouvelle vague de jeux créés par Valve. Le titre a vu 55 000 joueurs simultanés lors de sa première journée dans la nature, mais ce chiffre a rapidement chuté considérablement. Au moment d’écrire ces lignes, 180 personnes sont des joueurs du titre avec un pic de 24 heures de 263 utilisateurs selon SteamCharts.

Le concepteur du jeu a décrit le lancement comme difficile en mars 2019, Valve annonçant qu’il reviendrait à la planche à dessin avec Artifact le mois suivant.

Ce redémarrage s’avère en fait si important qu’en interne, Valve l’appelle Artifact 2, selon le magazine Edge via GamesRadar.

Valve publie également aujourd’hui un nouveau titre Half-Life dans Alyx, une exclusivité VR.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.