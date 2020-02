L’artiste 3D réinvente la légende de Zelda: le souffle de la nature 2 avec le style artistique de Link’s Awakening

Depuis La légende de Zelda: la suite de Breath of the Wild a été annoncé, des fan-arts de tous horizons ont surgi dans l’excitation du titre. Nous avons déjà vu un fan réimaginer le prochain jeu comme une version rétro N64 – mais qu’en est-il de quelque chose d’un peu plus récent?

Eh bien, ne cherchez pas plus loin que Stephen J. Plant – un artiste 3D actif qui a récemment recréé des scènes de la bande-annonce du jeu, mais avec le style artistique de Link’s Awakening on Switch! Il a même simulé son propre nom pour sa création, l’appelant «Ganon’s Awakening» pour le plaisir.

Vous pouvez consulter les quatre pièces de l’œuvre d’art en pleine résolution ci-dessous:

Et si le prochain jeu Zelda… avait le même style artistique que le jeu Zelda précédent? Eh bien, cela pourrait ressembler à ceci: Voici les fruits de ma dernière tentative dans Blender. # BreathoftheWild2 #LinksAwakening #BreathoftheWild pic.twitter.com/Mli7KrymDO

– Stephen J. Plant 🇨🇦 (@StephenJPlant) 27 janvier 2020

Qu’est-ce que tu penses? Cette interprétation du jeu par les fans est-elle moins effrayante que la bande-annonce originale? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

