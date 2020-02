L’artiste s’est inspiré de Kobe Bryant pour ce détail de Final Fantasy X

Des gens du monde entier ont rendu hommage à Kobe Bryant, un joueur de basket-ball majeur décédé de façon inattendue dans un accident. Ses fans se sont souvenus de lui et l’ont honoré de diverses manières et nous avons même vu des événements spéciaux en son honneur dans certains jeux vidéo.

Plusieurs créateurs de l’industrie ont également rendu hommage à l’athlète, dont Yusuke Naora. Si votre nom ne vous ressemble pas, sachez qu’il est l’un des artistes les plus en vue de l’industrie japonaise. Il suffit de dire qu’il a été directeur artistique de plusieurs épisodes de Final Fantasy.

Naora a partagé un hommage émotionnel à Kobe Bryant sur les réseaux sociaux aujourd’hui. L’artiste a préparé une illustration spéciale avec son style caractéristique, où nous voyons Bryant avec son uniforme et le numéro 24. Il a également partagé un message où il raconte une anecdote curieuse liée au basketteur et à Final Fantasy X.

Naora souligne qu’il est devenu un adepte de la NBA grâce à Michael Jordan, mais a ensuite commencé à suivre Kobe, dont il se souvient toujours avec son uniforme des Lakers violet et or. L’artiste mentionne que ces couleurs lui sont venues à l’esprit lorsqu’il travaillait sur le navire Final Fantasy X.Il a donc décidé de les utiliser dans sa conception. Ci-dessous, je laisse l’illustration spéciale.

MJ で NBA に ハ マ り ​​そ の 後 コ ー ビ ー を 追 い 始 め, パ ー プ ル & ゴ ー ル ド が 焼 き 付 い た. そ の 頃 製作 し て い た フ ァ イ ナ ル フ ァ ン タ ジ ー 10 の 飛 空 艇 の カ ラ ー リ ン グ に 迷 っ て た 時 に そ の 2 色 を 思 い 出 し 取 り 入 れ て 空 を 飛 ば せ た.数 年前 LA の 発 売 イ ベ ン ト で こ の エ ピ ソ ァ ン に 伝 え て 歓 ば れ た 思 い 出。 # 俺 達 の コ ー ビ ー pic.twitter.com/F2PYhV6USz

– 直 良 有 祐 naora yusuke (@NaoraYusuke) 1 février 2020

Navire Final Fantasy X

«Je suis devenu accro à la NBA avec Michael Jordan, puis j’ai commencé à suivre Kobe, le violet chaud et l’or. Quand je ne savais pas quelles couleurs utiliser sur le vaisseau volant Final Fantasy X que je faisais à l’époque, je me souvenais de ces 2 couleurs et les laissais voler dans le ciel », a déclaré Naora.

Les joueurs se sont organisés pour rendre hommage à l’athlète en NBA 2K20. De plus, un joueur de Fallout 76 a construit un endroit spécial pour que toute la communauté de jeu se souvienne et honore le basketteur.

Source

.