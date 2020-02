Last Encounter arrive sur Nintendo Switch après une longue attente

Après près de deux ans d’attente depuis son décollage sur le territoire PC, enfin Dernière rencontre Il a une date d’atterrissage dans l’eShop de la console hybride, un long voyage interstellaire de la main du développeur Exordium Games et de l’éditeur Silesia Games qui prendra enfin forme 28 février. Ce titre se compose d’un tireur double bâton à partir d’une vue aérienne, une formule intemporelle où il y en a, connue dans le vaste catalogue Nintendo Switch, mais avec la grande incitation d’avoir un mode multijoueur local pour jusqu’à quatre joueurs, qui partageront leur fortune et leur destin dans leur lutte contre une menace extraterrestre venant de la partie la plus profonde de l’espace qui tente de mettre l’humanité au bord de l’extinction.

Pour cela, nous avons une série d’avions, de pilotes et d’armes qui sont comparables et combinables à notre goût, et qui peuvent faire une différence vers la vraie survie dans ce système de roguelite simple mais exigeant – celui de mourir et de recommencer depuis le début bien qu’avec un petit avantage qui peut être accumulé lors de la prochaine tentative en fonction du temps survécu lors de la précédente – alors que nous traversons une série de galaxies en tant qu’arènes de bataille qui sont générées de manière aléatoire, nous ne pourrons donc pas attendre d’apprendre par cœur les schémas de la mémoire. attaque des énormes masses d’ennemis qui nous arrivent à chaque instant. Ensuite, nous avons la bande-annonce de présentation et un excellent gameplay avec lequel nous ouvrir la bouche sur ce qui nous attend:

Trailer Last Encounter (Nintendo Switch eShop)

Gameplay

Ce titre coûtera 14,99 $ mais si nous l’achetons en pré-achat, nous aurons déjà droit à une remise qui le laissera à 10,49 $, pour ceux qui sont encouragés à l’essayer.

Source

Connexes