Last Light Redux – Nintendo Switch. Retour au métro

Encore une fois, nous avons l’occasion de nous plonger dans le monde souterrain de Moscou. Encore une fois, nous devons faire face à une multitude de créatures monstrueuses, fascistes et communistes, aux radiations et aux ténèbres du métro de Moscou. Après une aventure épique dans Metro 2033, Artyom est à nouveau l’homme qui, la petite humanité qui reste, a besoin de survivre. Mais pourra-t-il l’obtenir? Et plus important encore, ce jeu sera-t-il aussi bon que le premier opus? Découvrez dans cette analyse de Metro: Last Light Redux, la remasterisation de la deuxième partie de la saga de 4A Games et Deep Silver!

La suite d’une histoire incroyable

La première chose à préciser est que l’histoire de Metro: Last Light est une suite directe de l’intrigue de Metro 2033, donc si vous n’avez pas joué cette première partie, Voici quelques spoilers. Clarifié cela, rappelez-vous à quel moment le premier versement nous a laissé: comme nous l’avons dit dans l’analyse du jeu susmentionné, il y avait plus d’une fin … Dans cette histoire, nous devions nous débarrasser de nouvelles créatures appelées Dark. Cependant, il existe une fin alternative dans laquelle nous ne les détruisons pas, mais les contactons. Eh bien, Metro: Last Light envisage la fin dans laquelle nous les porterons tous … sauf un.

Metro: Last Light a lieu un an plus tard des événements du premier match. Nous sommes dans un monde détruit à cause d’une guerre nucléaire et une partie de la population de Moscou s’est cachée dans le métro de cette ville, où ils survivent encore. Artyom, le protagoniste de cette histoire, a acquis une renommée dans le métro à cette époque; Il est au sein de l’Ordre (l’une des factions du jeu en dehors du communiste et du fasciste et est celle qui a détruit les Ténèbres) et a remporté quelques médailles au sein de la faction susmentionnée grâce à ses exploits contre les créatures mystérieuses. Cependant, Khan, l’un des personnages qui apparaît dans Metro 2033, revient pour faire une apparition et nous informe qu’un petit Dark a survécu, et lui-même est celui qui nous avertit que Peut-être qu’ils veulent nous contacter. Miller, le chef de l’Ordre, quant à lui, continue avec l’idée qu’il doit être exterminé.

Comme dans Metro 2033, dans Metro: Last Light, nous avons la possibilité de décider quoi faire à la fin, bien que ce ne soit pas aussi simple que de nous poser une question et là, nous choisissons. Il existe un système de karma caché et très bien mis en œuvre qui est basé sur nos actions à travers l’histoire. Puisqu’il faut traverser différentes populations, il y a plusieurs événements dans lesquels on peut décider d’agir d’une manière ou d’une autre, nous forger la personnalité d’Artyom et, ainsi, nous verrons une fin ou une autre. Et, encore une fois, nous trouvons une histoire digne d’un roman (rappelez-vous que la saga est inspirée par les livres d’un écrivain appelé Dmitri Glukhovsky), avec un scénario spectaculaire, des personnages pleins de personnalité, des populations très réalistes et même avec des PNJ qui Ils n’ont rien à voir avec l’histoire mais vous pouvez écouter leurs conversations et ils ont beaucoup de sens dans ce monde post-apocalyptique.

Un gameplay immersif mais ne peut pas

On retrouve pratiquement une série de mécaniciens identiques à ceux de Metro 2033. Vous savez déjà qu’il s’agit d’un jeu de tir, donc les principaux mécanismes sont les tirs; Nous nous battons généralement contre les humains ou contre les monstres, selon la situation. Bien sûr, le contrôle est un peu plus maladroit que sur les autres tireurs, car c’est aussi un jeu qui se concentre davantage sur l’intrigue. Nous avons différents types d’armes à notre disposition tels que des fusils de chasse, des fusils d’assaut, des tireurs d’élite, des fusils, etc., et chacun avec son type de munitions. Tout cela est personnalisable car nous pouvons attacher des culasses, des silencieux, des viseurs et une bonne variété d’accessoires que nous pouvons acheter dans les magasins en utilisant des «balles de qualité» comme monnaie (bien que, si nous n’avons pas le choix, nous pouvons utiliser ces mêmes bonnes balles qualité pour notre arme si nous manquons de munitions). Et oui, les silencieux servent à affronter furtivement les combats.

La furtivité fait partie fondamental de Metro: Last Light, mais il est beaucoup mieux implémenté que dans la tranche précédente (qui était déjà bien). Les ennemis, qu’ils soient des monstres ou des humains, sont plus détendus tant qu’ils ne le soupçonnent pas, donc si nous faisons du bruit, ils peuvent sentir quelque chose mais ils patrouilleront à nouveau calmement. Au moment où l’on nous a vus, entendu un coup de feu ou donné l’alarme, ils ne se détendront que lorsque nous nous retrouverons avec tout le monde ou quitterons la zone. La bonne chose est que les scénarios sont beaucoup mieux travaillés dans le sens où nous trouvons des moyens très spécifiques de contourner tous les rivaux sans réaliser notre présence.

Bien sûr, la furtivité doit toujours être traitée en l’absence de notre concentration; puisque nous sommes dans l’obscurité du métro. À de nombreuses reprises, nous devons utiliser une lampe de poche trouvée dans le casque d’Artyom, qui sert à voir mais trahit également notre position. Cependant, à un moment de l’intrigue, nous trouvons des lunettes de vision nocturne, qui proviennent de perles puisque l’on peut voir dans le noir sans être détecté. Oeil, car la batterie des deux appareils est épuisée et nous devons les charger avec un chargeur universel Nous portons toujours à la main.

Bien que la furtivité soit fondamentale, le combat est mieux mené que dans Metro 2033. En fait, il y a certains niveaux qui sont une action pure et dure, Et ils sont incroyables. Bien que Metro: Last Light suggère un combat lent et furtif et, en fait, n’est pas aussi frénétique que le reste des titres de tournage, il parvient à transmettre une adrénaline brutale à certains moments de l’histoire.

Bien sûr, dans Metro: Last Light, nous rencontrons à nouveau un mécanicien qui le différencie du reste des jeux post-apocalyptiques: Le masque à gaz À certains moments de l’intrigue, Artyom doit remonter à la surface, totalement contaminée par l’air nucléaire encore présent après la guerre. Dans ces moments, c’est dans lequel nous devons utiliser le masque à gaz dont les filtres s’épuisent toutes les trois minutes et nous devons les remplacer, il est donc pratique d’avoir beaucoup de rechange; sinon, Artyom suffoquera. En outre, Vous pouvez même le nettoyer à la main quand il est sale avec de la boue ou du sang! Oh, et ça peut aussi casser. Dans ce cas, jetez un œil et vous trouverez peut-être un cadavre avec un qui est en meilleur état!

Qualité graphique et ambiance inégalées

Le cadre de la saga développée par 4A Games c’est magnifique et Metro: Last Light n’allait pas être laissé pour compte. La vie qui existe dans les différentes populations du métro, comme nous l’avons dit il y a quelques lignes, est étonnamment réaliste. Le détail avec lequel la ville de Moscou est créée lorsque Artyom part à l’étranger est très fascinant. À certains moments, il pleut, il y a du vent ou de la neige, et c’est tellement bien travaillé que vous ressentez vraiment les climats mentionnés. De plus, on est étonné quand il voit comment deux monstres d’espèces différentes peuvent se battre sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec l’histoire, mais c’est un événement fortuit.

Les zones sont encore plus ouvertes que dans le métro 2033 et encouragent beaucoup plus d’exploration. Nous pouvons trouver des objets de collection, qui sont des notes écrites par Artyom lui-même et reflètent ses pensées sur ce qui se passe au moment où vous les prenez. Cependant, par rapport à leur prequel, ces objets de collection (nous pouvons également trouver des clés pour ouvrir des coffres-forts pleins de munitions ou d’argent) sont pire distribués dans le monde, dans des endroits moins logiques ou trop cachés (bien que cela ne se produise pas dans tous dans certains cas seulement).

La musique et le son contribuent également à créer une telle atmosphère immersive; la musique, quant à elle, dénote une atmosphère mélancolique, presque dépressive, qui vous fait entrer pleinement dans le jeu. Et les sons parviennent à augmenter encore ce genre de terreur présente dans le titre pendant les moments les plus sombres (les bruits des armes, les pas des ennemis, les hurlements des monstres quand ils vous détectent …). Les voix sont également super, et il est très bien situé en espagnol et doublé, en fait, mieux que dans Metro 2033, où certaines voix ne correspondaient pas aux actions et aux mouvements des personnages (soit dit en passant, Artyom ne parle pas).

Enfin, il faut parler, et très positivement, du graphisme. Si dans Metro 2033, il ressortait à quel point toutes les zones étaient belles et, en particulier, l’éclairage, dans Metro: Last Light, elles étaient dépassées. Dans son prédécesseur, le pire aspect en termes de qualité technique était les visages des gens, quelque chose qui a été résolu et avec une note dans la deuxième partie de l’histoire. Les animations, d’autre part, continuent dans leur ligne d’être plus que décemment travaillées. Quant à la fréquence d’images, elle est très stable à tout moment (sauf en un ou deux points, et jouait dans un dock). En résumé, les graphismes de cette œuvre se démarquent beaucoup dans le catalogue tiers de Nintendo Switch et n’ont rien à envier à ses versions de PlayStation 4 et Xbox One.

Metro: Last Light Redux – Une suite dont la définition est “plus et mieux”

Avez-vous des doutes sur l’obtention de Metro: Last Light Redux? Ma recommandation est et sera toujours un oui retentissant, bien que cela dépende de vos goûts, comme toujours. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote: ce n’est pas la première fois que je termine Metro: Last Light … Je l’ai joué sur PlayStation 3 il y a plusieurs années, et je n’ai pas aimé du tout! Je dois le transmettre, mais cela m’a coûté cher (par désir, pas par difficulté). A cette époque, je n’avais pas la vision que j’ai aujourd’hui des jeux vidéo et je n’ai pas pu valoriser le gameplay unique, original et immersif À qui appartient ce bijou. Maintenant, j’ai réalisé que c’est un très bon jeu.

De la même manière, vous devez garder à l’esprit que, même s’il s’agit d’un jeu de tir, Metro: Last Light Redux est absolument axé sur la narration, le décor, l’histoire, les personnages … Si vous recherchez une aventure folle et frénétique et un titre avec un composant multijoueur et / ou compétitif, laissez ce jeu de côté. Si vous venez d’histoires épiques et que vous souhaitez en prendre une autre pour la collection, n’hésitez pas: Metro: Last Light Redux est votre jeu (Wow, les deux que Metro Redux compile sont).

Nous avons analysé Metro: Last Light Redux grâce à un code numérique fourni par Koch Media. Version analysée: 1.0.0

Le métro de Moscou est très “amusant”

Metro: Last Light Redux contient beaucoup de bonnes choses et peu de mauvaises choses: c’est un jeu qui se concentre sur l’intrigue, qui est très bon, montrant son inspiration dans un roman à succès. À cela s’ajoute une mécanique unique et immersive.

PROS

Une histoire épique et intrigante

Mécanique très originale et immersive

L’atmosphère et le monde en général sont réalistes et surprenants

CONS

Les objets de collection sont dans des endroits plus illogiques

Le contrôle est un peu plus maladroit par rapport aux autres tireurs

