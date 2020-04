L’audience Twitch en hausse de 23% en mars

Les plateformes de streaming en direct ont connu une augmentation de leur utilisation en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

C’est selon les données de Streamlabs et Stream Hatchet – telles que rapportées par Engadget – qui montrent qu’entre février et mars, le service Twitch d’Amazon a vu une augmentation de 23% du nombre d’heures regardées. En plus de cela, la plate-forme a vu une augmentation de 17% d’un trimestre sur l’autre et une augmentation de 19,5% du nombre de téléspectateurs simultanés.

En outre, le nombre de chaînes sur Twitch a augmenté de 33%, probablement en raison du fait que les gens s’essaient au streaming tout en étant coincés à la maison pendant la pandémie.

Sa concurrence a également connu une augmentation du nombre d’heures de contenu regardé sur leurs plateformes. Pour Mixer de Microsoft, il s’agissait d’une augmentation de 15,9%, tandis que YouTube a enregistré une augmentation de 10%. La plus petite augmentation a été Facebook Gaming, qui n’a enregistré qu’une différence de 3,8% pour la période.

Le mois dernier, Twitch a organisé une diffusion en direct caritative – Stream Aid – pour collecter des fonds pour les efforts de secours de Covid-19. Il comprenait un assortiment de personnes allant des joueurs aux chanteurs et aux athlètes. De plus, l’ancien streamer Twitch Ninja et son épouse Jessica Blevins ont fait un don de 150 000 $ à la cause.