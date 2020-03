L’audio PS5 offrira une plus grande immersion et dimensionnalité

Bien que la PlayStation 5 puisse avoir des spécifications techniques légèrement inférieures par rapport à la Xbox Series X, cela ne signifie pas que Sony ne travaille pas pour tirer le meilleur parti de tous les composants internes de sa nouvelle console. Tel est le cas de l’audio, cette caractéristique a pris une plus grande importance, et la société s’efforce de nous offrir une expérience sonore sans pareille.

Lors de la présentation de l’architecture de la PS5, Mark Cerny, architecte de la console, a indiqué que son objectif dans ce département est d’offrir le meilleur audio possible à tous les types d’utilisateurs. La chose la plus surprenante est que la nouvelle console utilisera une dimensionnalité du son, qui fournira des centaines de sources sonores avancées. Enfin, une plus grande immersion sera offerte en pouvant identifier la présence et la localisation des personnages à travers le bruit qui les entoure. Tout cela grâce à un matériel spécifique dédié uniquement à l’audio.

Sans aucun doute, Sony et Mark Cerny travaillent dur pour pousser toutes les sections techniques de la PlayStation 5 à la limite. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir comment les différents développeurs utiliseront ces outils. Au cours de la conférence d’aujourd’hui, il a également été question du décompte de la PS5, et il a été annoncé que la console sera optimisée pour réduire le bruit et la chaleur générés.

Via: La route vers PS5

