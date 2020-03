L’auteur-compositeur Witcher sur Netflix ne s’attendait pas à l’enthousiasme des fans

Le meloda est né de la pitié que l’écrivain ressentait pour Geralt et de son manque de paiement.

Écrivain et producteur, Jenny Klein

Presque aussi populaire que leadaptation de The Witcher au show Netflix, c’est la mélodie que le personnage de Jaskier a composée pour Geralt de Rivia dans le deuxième épisode, baptisée “Jetez une pièce à votre sorcier”. Depuis la première, la chanson a donné naissance à d’innombrables versions appartenant à divers genres. La surprise? Il n’a pas été écrit par un musicien en soi, mais la scénariste de ce chapitre, Jenny Klein qui, dans le cadre de l’entretien qu’elle a eu avec Entertainment Weekly, avoue qu’elle ne s’attendait pas à la réaction de la communauté.

Je ne m’attendais vraiment pas à ça“Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Je suis scénariste, scénariste de télévision, et je ne savais pas que j’écrirais les paroles du scénario, j’irais me coucher en tant qu’écrivain et me réveillerais avec une chanson que les gens écouteront rapidement”, a expliqué Klein, qui elle a dit avec enthousiasme le défi, bien qu’elle ne soit pas compositrice.

Donc, l’idée était de donner à Jaskier, le barde dont l’équivalent dans les jeux est Dandelion un prétexte pour rester avec Geralt, et quoi de mieux que de l’aider à améliorer son image, bien que l’axe de la chanson soit né, plutôt , du courage que Klein éprouvait devant la réticence des clients à payer le sorcier.

“Souvent, ils ne paient pas le sorcier pour leur travail. C’est terrible! J’étais dans ma voiture et je me sentais juste mal pour Geralt et c’était là quand j’ai commencé à me chanter” Jeter une pièce “. (…) Et Je viens d’écrire les paroles en 10 minutes. J’ai jailli. C’était très amusant. “

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la musique date d’octobre 2018 et a été l’œuvre de la compositrice Sonya Belousova. “Nous voulions écrire plusieurs versions de la chanson qui allaient du médiéval et historique au contemporain, afin de trouver le bon équilibre sonore et le ton correct pour la série et le personnage. Nous sommes restés avec cette version dès que nous l’avons écrite, nous savons que c’était celui-là. Quand nous avons écrit la chanson, je me souviens être allé en classe et l’avoir dans ma tête. “

Pas un mois ne s’était écoulé depuis la première deThe Witcher sur Netflix, lorsque plusieurs versions de fans peuvent être trouvées sur YouTube, plusieurs d’entre elles dans le rock, mais aussi d’autres dans la danse électronique, pour citer quelques-unes des premières cvers.

Bien qu’elle ait reçu un accueil très chaleureux des critiques spécialisés, la série The Witcher a été un succès auprès du public, dynamisant les jeux, les livres et sa deuxième saison est en pleine production, après avoir signé plusieurs nouveaux acteurs. Sa première n’est pas attendue avant 2021.

.