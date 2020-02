L’auteur de Mass Effect rejoint d’autres vétérinaires BioWare chez Archetype

Par Sherif Saed,

Jeudi 13 février 2020 11h00 GMT

Archetype Entertainment a gagné un autre ancien développeur de BioWare.

Auteur principal de Mass Effect et Mass Effect 2 Drew Karpyshyn a annoncé qu’il avait rejoint Archetype Entertainment, le studio créé par Wizards of the Coast pour travailler sur un projet de science-fiction.

Karpyshyn rejoint en tant qu’écrivain principal, deux ans après avoir quitté BioWare. Pendant ce temps, l’écrivain chevronné a publié un roman, travaillé sur le jeu mobile Storyscape et contribué à un Kickstarter très réussi.

Karpyshyn a partagé son enthousiasme pour le projet et l’atmosphère créative du studio sur son blog. «Je suis dans l’industrie du jeu vidéo depuis vingt ans maintenant. Quand j’ai commencé chez BioWare, tout était frais et excitant », se souvient-il.

«C’était un travail de rêve – des gens talentueux travaillant ensemble pour créer des jeux épiques comme Baldur’s Gate, KOTOR, Mass Effect et Dragon Age. Mais à mesure que nous grandissions et devenions plus performants, les choses ont changé.

«Nous sommes devenus plus corporatifs. Nous étions moins capables de faire ce que nous aimions, et les équipes ont été poussées à créer des jeux basés sur des études de marché plutôt que sur nos instincts créatifs et nos passions. Mon travail de rêve est devenu juste un travail et j’ai perdu l’enthousiasme et l’excitation que j’avais autrefois.

«Mais avec Archetype, ma passion a été ravivée. La sensation dans le studio me rappelle mes débuts chez BioWare; Je peux sentir la magie dans l’air. Et même si je ne peux pas encore approfondir les détails de ce sur quoi nous travaillons, nous générons déjà beaucoup d’excitation dans l’industrie. “

Archetype est dirigé par James Ohlen et a récemment attiré Chad Robertson, un autre vétéran de BioWare. Peu d’informations sur le jeu ont été révélées pour le moment, mais nous savons qu’il ne sera pas basé sur Magic: The Gathering ou Dungeons and Dragons.

