L’auteur de My Hero Academia célèbre l’annonce de la cinquième saison de l’anime

04/06/2020 11:47 am

Le week-end dernier, la quatrième saison de l’anime My Hero Academia a pris fin. Avec la victoire d’Endeavor sur le Nomu haut de gamme et la promesse de nouveaux pouvoirs pour Deku, TOHO Animation a confirmé que nous verrions le retour de ces personnages dans une cinquième saison. Pour célébrer cet événement, Kōhei Horikoshi, auteur de cette œuvre, a partagé un message avec la communauté.

Grâce à Twitter, Horikoshi a partagé un petit message remerciant tous les fans qui ont apprécié la quatrième saison de l’anime de My Hero Academia. Ce tweet est accompagné d’un petit croquis avec certains des personnages de la série, vous pouvez même voir Bakugo dans ses vêtements d’hiver.

Voici ce qu’a dit Kōhei Horikoshi:

“Merci beaucoup d’avoir regardé la quatrième saison de l’anime. En cette année difficile, je suis reconnaissant pour votre entreprise, qui a été la PLUS PLUS ULTRA de toutes. Maintenant, la cinquième saison attend. J’espère avoir à nouveau votre soutien! “

On ne sait pas encore quand nous verrons la cinquième saison de l’animation My Hero Academia. À l’heure actuelle, certaines rumeurs indiquent que cet anime pourrait avoir un doublage en latin espagnol.

