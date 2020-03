L’avenir du National Video Game Museum au Royaume-Uni est menacé par le coronavirus

Le manque d’afflux pourrait forcer une fermeture définitive.

La pandémie mondiale continue de faire des ravages sur tous les fronts des activités économiques et culturelles. Il est maintenant temps deMusée national du jeu vidéo au Royaume-Uniqui, selon un rapport du magazine Games Industry,risque de fermer définitivementdu fait de la quarantaine et de ses effets financiers.

Sans visiteurs, le musée est en grand danger“Le coronavirus menace l’existence même de ce lieu unique”, a déclaré le président du British Video Game Institute (BGI) et le mécène fondateur du musée, Ian Livingstone. “Le seul musée dédié aux jeux vidéo au Royaume-Uni est menacé.” “Nous avons eu le soutien de certains mécènes et entreprises, mais sans visiteurs, le musée est en grand danger. Si vous vous souciez des jeux vidéo, faites un don de toutes les manières possibles.”

Dans cet esprit, l’institut a ouvert un point de don sur la plateforme de financement altruiste JustGiving.com et a appelé les entreprises à devenir des mécènes permanents de l’espace culturel. Jusqu’au moment de la rédaction de cette note,139 donateurs avaient contribué environ 7 300 euros8% d’un objectif attendu de 87 milliers d’euros.

Le musée a ouvert ses portes en 2018 et, ironiquement, le passé a été sa semaine la plus occupée depuis lors. Le musée avait l’intention de lancer un programme culturel axé sur les studios de développement entre 2020 et 2021.

La distribution physique et numérique des jeux vidéo a bénéficié de la quarantaine, mais pas d’autres domaines, tels que le développement, l’esport ou, comme cela est évident dans cette note, la sphère culturelle.

