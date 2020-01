L’aventure en ligne Elder Scrolls d’un an explore le cœur sombre de Skyrim

Sorti lors des Video Game Awards en décembre et annoncé officiellement aujourd’hui, le Dark Heart of Skyrim est un événement d’une année dans The Elder Scrolls Online de Bethesda, donnant aux joueurs la chance d’explorer des lieux emblématiques 1000 ans avant les événements de The Elder Scrolls V.

Il y a eu un peu de Skyrim dans le jeu en ligne massivement multijoueur Elder Scrolls depuis son lancement, mais l’événement en cours cette année ouvre les terres gelées du nord de Tamriel. Avec les zones terrestres, une grande partie de la zone jouable de l’extension est Blackreach, le monde souterrain sombre sous Skyrim. Il y aura des vampires, des loups-garous et d’autres créatures qui aiment les ténèbres qui rôdent.

Cette nouvelle aventure continue démarre en février avec le DLC Harrowstorm, se poursuivant le 2 juin avec The Elder Scrolls Online: Greymore pour PC, Xbox One et PS4 le 2 juin.

L’extension Greymoor est disponible en précommande maintenant. Consultez le site officiel pour plus d’informations.

