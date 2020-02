L’aventure Loot-n-run Goblin Sword arrive à Switch ce mois-ci

Alors que la Nintendo Switch abrite de nombreuses versions exclusives incroyables et des ports de jeux addictifs d’autres consoles, il existe également une abondance saine de ports de jeux mobiles sur la console hybride Nintendo. Goblin Sword sera bientôt ajouté à la liste des jeux pour téléphones portables que vous pourrez découvrir dans la gloire de la console domestique, le 13 février.

Dans Goblin Sword, un sorcier infâme a envahi votre village avec l’aide d’une armée de monstres sous son contrôleur. C’est à vous de manier ces Joy-Cons et de vous frayer un chemin vers la victoire à travers 89 niveaux difficiles. Le jeu de plateforme d’action rétro est plein de défis, avec 13 boss à affronter et 5 niveaux secrets ultra difficiles.

Il y a beaucoup de personnalisation dans le jeu pour vous faire revenir encore et encore. Plus de 30 armes sont disponibles, chacune avec ses propres capacités uniques. En plus de cela, il y a 14 costumes, 30 reliques conférant des compétences et 8 gardiens différents qui vous accompagneront dans le voyage et vous aideront au combat. Lorsque vous ne tranchez pas et ne coupez pas en dés à travers des armées maléfiques de monstres, vous pourrez également décorer votre maison avec divers souvenirs.

Goblin Sword devrait être lancé sur Nintendo Switch via l’eShop pour 4,99 $ le 13 février.

[Source]