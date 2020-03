LCK Spring Split suspendu en raison d’un coronavirus

La LCK a été la première ligue de LoL au fil des ans, maintenant nous ne pourrons peut-être pas la voir cette année (Image: Riot Games)

La LCK (League of Legends Champions Korea) est devenue la région la plus récente à suspendre le jeu en raison du virus. Le coronavirus s’est propagé rapidement à travers le monde et notamment en Asie. Le virus a déjà conduit la LPL à suspendre le jeu en Chine.

La LCK a souvent été considérée comme la meilleure ligue du monde. Cependant, les jeux ont été suspendus indéfiniment selon des rapports récents. Riot a pris cette décision pour aider les fans et les pros à ne pas être exposés au virus. Avec plus de 5 000 cas signalés en Corée du Sud, il est clair que Riot fait tout ce qui est en son pouvoir pour réduire la possibilité que des membres de leur communauté attrapent le virus.

Le virus a déjà affecté la Overwatch League, la dynastie de Séoul ayant déjà annulé de nombreux matchs. La Chine a été la première région à suspendre sa ligue et ses équipes OWL ont suspendu leurs matchs à cause du virus. Avec la Corée du Sud maintenant à un niveau d’avertissement de santé de niveau trois, il est une évidence pour Riot de suspendre la LCK.

Il existe actuellement quatre pays avec des avertissements sanitaires de niveau trois; Chine, Corée du Sud, Iran et Italie. La Chine et la Corée ont déjà commencé à lutter contre le virus et à empêcher les joueurs et les fans de leur scène e-sport d’être exposés. Cela pourrait être une question de temps jusqu’à ce que le virus se propage à travers l’Europe depuis l’Italie, ce qui pourrait entraîner la suspension de ligues. Cette fois en Europe.

Que pensez-vous de ces ligues suspendues? Pensez-vous que des ligues comme la LEC doivent envisager de suspendre leurs ligues?

