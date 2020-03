LCS 2020 suspendu; Les finales passeront de Dallas à Los Angeles

Le commissaire de League of Legends Championship Series Chris Greeley a annoncé que LCS 2020 a été reporté afin d’empêcher la propagation du coronavirus. Les finales ont également changé de lieu.

“Alors que l’impact du COVID-19 (coronavirus) continue de croître, nous nous engageons à maintenir la santé et la sécurité des joueurs, des fans et de tous ceux qui rendent le LCS possible au premier plan de chaque décision que nous prenons”, a déclaré Greely dans un tweet (intégré ci-dessous). “Et donc, c’était un appel incroyablement difficile à faire, mais cet après-midi, nous avons décidé, après de nombreuses discussions avec les équipes LCS, de suspendre les opérations (y compris toutes les équipes LCS et Academy) pour l’avenir immédiat.”

“Les mêmes facteurs qui ont pesé dans cette décision, associés à des restrictions croissantes sur les événements publics à grande échelle dans le nord du Texas, nous ont également amenés à déplacer les finales de printemps des LCS 2020 de Dallas vers le home studio de Los Angeles”, a-t-il poursuivi. Greely a ajouté que toute personne ayant déjà acheté un billet pour les matchs LCS ou les finales du printemps 2020 sera remboursée.

Cette nouvelle fait suite à la décision d’EA de suspendre ses propres compétitions d’esports. En raison du coronavirus, les séries mondiales Apex Legends, FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 Live, Madden NFL 20 Championship Series et toutes les compétitions tierces ont été temporairement suspendues.

Autres arrêts récents dus au coronavirus

