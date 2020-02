LCS Spring Split 2020: Troisième semaine

Le LCS est entré dans sa troisième semaine et les équipes intensifient certainement leur jeu. Certains continuent de sous-performer, tandis que d’autres défient les attentes. Alors que la méta continue de se développer, l’excitation ne s’arrête jamais dans la scène League of Legends de NA!

Evil Geniuses vs Counter Logic Gaming

Le premier match de la semaine a également été la première victoire de Counter Logic Gaming (“CLG”), alors qu’ils ont vaincu Evil Geniuses (“EG”). Le début de match n’était pas si explosif, mais quand les combats ont commencé, la composition de CLG était absurdement puissante. Cela dit, Svenskeren était toujours une menace dans les premières minutes. Tout d’abord, il a ganké et tué Crown Mid pour First Blood. Ensuite, il est allé prendre un dragon de montagne. Après cela, EG a remporté un combat en équipe deux pour un et a obtenu un dragon océanique à 10 minutes.

Quelques choix sont sortis en milieu de partie, ce qui a mis EG derrière. Tout d’abord, CLG a rattrapé Jiizuke à 16 minutes. Cela leur a également rapporté leur premier dragon, une variante de Cloud. À 20 minutes, CLG a également trouvé un choix sur Kumo, ce qui leur a permis de gagner plus de pression sur la carte. Un combat d’équipe de 25 minutes a initialement abouti à une victoire de zéro pour CLG, mais EG en a tué trois après avoir pris le Baron. Pour cette raison, le premier baron de CLG n’a pas fait grand-chose, mais les a aidés à gagner une équipe à combattre deux pour un à 28 minutes et à remporter leur troisième Cloud Dragon.

Le véritable point de rupture est survenu à 32 minutes. Ici, EG a eu un bel engagement dans un combat d’équipe, mais la ligne de fond de CLG était grande et a pompé des dégâts. Lorsque la fumée s’est dissipée, CLG a eu Ace’d EG et s’est dirigé vers Baron. Fort de son deuxième buff Baron, CLG a d’abord pris Cloud Dragon Soul avant de briser les trois tours dans la voie du bas. Après être entrés dans la base, ils ne sont jamais partis et après un long siège, CLG a réussi à forcer brutalement les Nexus Towers, Ace EG à nouveau et à démolir leur Nexus.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 36: 17 Victimes: 11-23Tourelles: 5-9Or: 56,2k-66,4kDragons: 2-4Barons: 0-2

100 Thieves vs Team Liquid

Le deuxième match de la journée a été une longue bagarre de 40 minutes, mais au final, 100 voleurs (“100T”) ont vaincu Team Liquid (“TL”). Mais ce n’était pas simplement une défaite, 100T a complètement dévasté l’équipe qui a remporté quatre divisions LCS d’affilée. Tout a commencé avec une grande errance de Stunt, alors qu’il accrochait Shernfire à une rotation et configurait Meteos pour obtenir First Blood. Les choses se sont bien passées pour eux après cela, alors que 100T a remporté une escarmouche à deux contre cinq à cinq minutes et a tué un dragon. Ils ont également attrapé le Rift Herald et l’ont utilisé pour prendre le bonus First Tower après 100T colombe et tué Impact.

Avec cette avance, 100T l’a poussé constamment plus loin. Le camp a obtenu le deuxième Rift Herald à 16 minutes, ce qui leur a permis de détruire deux tours centrales et un deuxième dragon. TL a réussi à rattraper Ryoma, mais quelque chose d’horrible s’est produit pour eux de l’autre côté de la carte. Ssumday, sur son monstrueux Aatrox, a tué l’Impact en solo à 22 minutes. Une minute plus tard, Ssumday recommença, ce qui conduisit à 100T à réclamer l’Infernal Soul. Étant si loin devant, il était facile pour 100T de se précipiter et de sécuriser le Baron à 29 minutes. En plus de cela, ils ont également obtenu le dragon aîné.

Cette rotation de buffs uber a permis à 100T de pousser fort et de détruire deux inhibiteurs et une tour Nexus. Même après son épuisement, 100T a réussi à renverser l’inhibiteur final dans la voie du haut. Mais comme 100T est allé chercher son deuxième baron, TL s’est présenté pour le contester. Miraculeusement, le Syndra de Jensen l’a volé et a mis le buff sur son équipe à la place. Ainsi, les deux équipes se sont rencontrées à The Elder Dragon trois minutes plus tard, mais en raison de la pression des sbires, TL a dû concéder ce buff à 100T. 100T a rapidement poussé dans la base de TL, où un combat d’équipe majeur a éclaté. Aatrox de Ssumday est entré sur un flanc où il a dévasté TL. Il a obtenu un Quadra Kill en tant que 100T Ace’d TL et a poussé pour briser leur Nexus.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 41: 43Tuer: 13-5Tourelles: 11-1Or: 73,9k-66,6kDragons: 6-0Barons: 1-1

Team SoloMid vs Team Dignitas

Ils ont peut-être eu un mauvais départ dans la première semaine de la division, mais l’équipe SoloMid (“TSM”) a montré qu’ils rebondissaient en tant que prétendants sérieux avec une victoire convaincante sur Dignitas (“DIG”). Honnêtement, c’était une clinique d’un match, car TSM avait l’air assez propre à part quelques erreurs. Dardoch avait un excellent contrôle objectif dès le début, prenant le Dragon Infernal et le Rift Herald dans les huit premières minutes. Cependant, ils ont fait un faux pas après le Herald, alors que TSM combattait un sommet 2v2 mais que Broken Blade plongeait la tour ennemie et faisait don de First Blood à Grig.

Dans l’ensemble, cette mort importait peu. TSM s’est vengé de Grig en le prenant à 10 minutes puis en prenant un deuxième dragon une minute plus tard. Le jeu a été calme pendant quelques minutes après ce jeu, mais finalement, TSM a échangé un Ocean Dragon à DIG pour obtenir le bonus de la première tour au milieu. DIG a riposté à 21 minutes en remportant un combat d’équipe au milieu, mais TSM a récupéré rapidement. Ils ont remporté un énorme combat d’équipe au milieu, quatre pour deux, ce qui a conduit TSM à ouvrir davantage la carte avec une deuxième démolition de la tour centrale.

Au cours des cinq minutes suivantes, TSM a appliqué un peu de pression sur DIG. Ils ont gagné quelques escarmouches et ont rattrapé Aphromoo, tout en prenant plus de tours autour de la carte. Mais surtout, TSM n’avait pas encore gagné un combat assez dur pour ramasser un baron ou un inhibiteur. Cela a changé à 32 minutes quand TSM a magnifiquement engagé un combat. Un ultime Sett a conduit TSM à se regrouper pour un ultime Irelia multi-hommes. Cela a été suivi par Bullet Time de Miss Fortune, qui à son tour a conduit à un massacre et à nettoyer Ace pour TSM. Avec cela, TSM n’a pas perdu de temps et s’est précipité à fond pour pousser à travers la base et gagner le match.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 33: 30Tuer: 13-6Tourelles: 9-3Or: 61,2k-52,7kDragons: 3-2Barons: 0-0

Cloud9 vs FlyQuest

Cloud9 (“C9”) a dévasté FlyQuest (“FLY”) dans le dernier match de la journée. Avec encore une autre victoire, la question qui reste est de savoir qui les fera tomber? Il est difficile de voir quelqu’un le faire pendant qu’il est sous cette forme, car chaque partie de son jeu est impeccable. Les minutes d’ouverture ont été assez calmes, jusqu’à ce que C9 tue le Héraut à huit minutes, puis monte pour obtenir Zven First Blood sur V1per. Cet avantage s’est rapidement transformé en un grand avantage, car C9 a réclamé un dragon de montagne et le bonus de la première tour dans la voie du bas.

Blaber a encore accéléré le rythme du match. Il a ganké et tué PowerOfEvil dans la voie du milieu en premier. Ensuite, il a aidé son équipe à déjouer un combat d’équipe dans la voie du milieu, où C9 est passé à quatre pour zéro. FLY a réussi à prendre Nisqy à 16 minutes, mais C9 a répondu avec un Cloud Dragon et un Rift Herald en sécurité. Au cours des quelques minutes qui ont suivi, C9 a forcé plus de choix et des escarmouches plus réussies, accumulant plus de dragons pendant la durée.

À 26 minutes, C9 a décidé qu’il était temps de forcer encore plus son avance. Ils ont démarré le Baron et l’ont sécurisé, avant de se tourner pour un combat d’équipe. L’équipe C9 a dévalé FLY dans leur jungle et en a abattu trois. Le combat suivant a éclaté autour du dragon, où C9 s’est engagé pour Zven, qui a pompé des dégâts insensés. Il a récupéré un Quadra Kill avant d’obtenir l’Infernal Dragon Soul. Avec cet avantage, C9 a rapidement dynamité l’inhibiteur central. Après avoir réinitialisé et regroupé le sommet, ils ont également abaissé le sommet de l’inhibiteur. À partir de là, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que C9 tue quelques autres champions FLY et termine son Nexus.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 30: 16 Victimes: 17-2Tourelles: 10-2Or: 56,3k-43,4kDragons: 4-0Barons: 1-0

