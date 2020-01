Le 5ème personnage DLC de Smash Bros.Ultimate sera révélé le 16 janvier dans Livestream

Le moment est enfin venu, les amis! Super Smash Bros.UltimateLe cinquième personnage DLC est sur le point d’être révélé.

Nintendo a annoncé que le réalisateur de la série, Masahiro Sakurai, animera un livestream le 16 janvier pour révéler et fournir un “regard en profondeur” sur le prochain combattant. Le spectacle durera environ 35 minutes, alors attendez-vous à beaucoup de discussions détaillées.

Rejoignez le réalisateur de Super #SmashBrosUltimate Masahiro Sakurai le 1/16 à 6h du matin pour un livestream vidéo d’environ 35 minutes avec un aperçu en profondeur d’un combattant DLC à venir, qu’il dévoilera dans la vidéo! pic.twitter.com/aOz0ilAiXU— Nintendo Versus (@NintendoVS) 14 janvier 2020

Comme toujours, nous nous assurerons de couvrir toutes les grandes annonces et d’accueillir l’émission ici même sur Nintendo Life, alors assurez-vous de revenir avec nous pour plus d’informations. Le livestream devrait débuter à 6 heures du matin, c’est-à-dire 9 heures de l’Est, 14 heures GMT et 15 heures CET.

