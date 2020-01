Le 64Mate intensifie son jeu avec la compatibilité 64DD et l’empilement de tours

Rappelez-vous le 64Mate? C’est un module de stockage tout-en-un Nintendo 64 qui a été annoncé en décembre dernier pour Kickstarter. Si vous avez raté notre message d’origine, c’est essentiellement un compartiment qui peut être attaché au dessous de la console.

Dans une mise à jour sur Twitter, les créateurs ont annoncé que le 64Mate “intensifiait” son jeu avec la compatibilité 64DD et l’empilement de tours supplémentaires. En fait, ils appellent même d’autres concurrents de la tour de puissance.

Super stack

Le 64Mate peut héberger des convertisseurs vidéo, des appareils de capture et des jeux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet au fur et à mesure de son développement, vous pouvez vous inscrire aux mises à jour par e-mail.

