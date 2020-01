Le barde du sorceleur fait partie d’une longue tradition

Joey Batey dans le rôle de Jaskier dans The WitcherPhoto: Katalin Vermes (Netflix)

The Witcher de Netflix est une série en grande partie austère, une épopée fantastique et granuleuse destinée clairement à capturer le même public que Game Of Thrones. Le premier épisode est une vitrine d’horreurs, notamment des suicides de masse, des massacres militaires et un mage qui tue et dissèque des jeunes femmes qu’il croit être des mutantes maudites.

Cette morosité est exactement ce qui rend l’introduction de Jaskier (Joey Batey) dans le deuxième épisode de la série si excitante. (Le personnage s’appelle Dandelion dans la traduction anglaise des livres de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski sur lesquels le spectacle est basé, ainsi que dans la série de jeux vidéo de CD Projekt Red). Lorsque nous rencontrons le barde pour la première fois, il est tellement désespéré d’argent et de reconnaissance qu’il ramasse des rouleaux de dîner lancés sur lui par un public peu apprécié. Puis il trouve le chasseur de monstres mutant titulaire de la série, Geralt Of Rivia (Henry Cavill), qui couve dans un coin d’une taverne comme un donneur de quête attendant l’arrivée d’un groupe passionné d’aventuriers. Sentant l’occasion de rassembler de nouveaux matériaux passionnants pour ses ballades, Jaskier commence à suivre Geralt et à faire connaître ses exploits héroïques. «Vous sentez la mort et le destin, l’héroïsme et le chagrin», dit-il.

Bien que Geralt puisse considérer Jaskier comme un ravageur, leur relation est extrêmement bénéfique pour le sorceleur. Geralt passe d’une menace incomprise que la plupart des citadins préféreraient chasser de la ville à un guerrier légendaire – surnommé le Loup blanc par Jaskier – que les rois et les reines sont désireux d’employer et de divertir. La chanson de Jaskier, «Toss A Coin To Your Witcher», se propage aussi viralement dans le monde de la série que sur Internet. Jaskier est le plus grand fan de Geralt, et comme tout fan, il a hâte de faire partager son enthousiasme à tout le monde. S’il gagne de l’argent en partageant les contes de Geralt, c’est un bon bonus.

Jaskier apporte la légèreté dont The Witcher a désespérément besoin tout en servant de remplaçant au public, quelqu’un qui apprécie les exploits impossibles que Geralt peut accomplir et applaudit littéralement quand quelque chose de particulièrement incroyable se produit. Il est la meilleure partie du spectacle, mais son rôle est loin d’être unique, s’inspirant d’une longue tradition de bardes dans la fantaisie épique.

Alors que William Shakespeare est appelé le barde en tant que respect pour sa maîtrise de la poésie, il est également le fondateur des tropes sur lesquels The Witcher s’appuie. Ses pièces utilisaient régulièrement des bouffons, des imbéciles et des interprètes pour alléger les tragédies, dire la vérité au pouvoir et s’adresser directement au public. Dans le monde des dragons, des sorciers et des guerriers meurtriers, Jaskier n’a rien à offrir dans un combat et se rend généralement à Geralt pour se protéger lorsqu’il est confronté à une menace. Pourtant, il est souvent brutalement honnête dans son évaluation des situations alors qu’il essaie de protéger Geralt de ses pires impulsions en matière d’amour et de bataille. Comme la plupart des imbéciles de Shakespeare, ses conseils sont souvent ignorés, mais l’humour et l’ironie atterrissent quand même quand il dit à Geralt qu’il devrait vraiment rester loin de son amour, Yennefer (Anya Chalotra), que Jaskier appelle une “ sorcière très sexy mais folle. “

Bien que Jaskier ne brise pas directement le quatrième mur, il y met certainement des fissures. Collectionneur d’histoires, Jaskier n’hésite pas à partager des informations pertinentes sur la situation tout en soulignant timidement: «Là, je recommence, juste en exposant.» Il abat également les abat-jour des chronologies croisées confuses du spectacle, qui sont particulièrement difficiles à suivre étant donné que Geralt et Yennefer vieillissent à peine. Lorsqu’il retrouve Geralt dans l’épisode 5, Jaskier s’exclame: «Qu’est-ce que c’était? Mois? Ans? Quel est le temps, de toute façon? “

Le fou le plus notable de Shakespeare est Puck, le filou des fées dont les machinations provoquent une grande partie du conflit dans A Midsummer Night’s Dream. Il aide à créer un modèle secondaire de bardes capricieux mais puissants trouvés dans J.R.R. Tom Bombadil de Tolkien. Parlant uniquement en rimes et possédant des capacités que même le grand sorcier Gandalf respecte, Tom se réfère souvent à lui-même à la troisième personne et semble conscient qu’une grande histoire se tisse autour de lui. C’est une étrange figure qui ne s’intègre pas parfaitement dans la mythologie élaborée de Tolkien, en partie parce que le personnage est en fait antérieur au Hobbit. Alors que Jaskier apporte une énergie maniaque à chaque scène dans laquelle il se trouve, Tom ralentit la progression de The Fellowship Of The Ring en rampant avec ses longs contes tangentiels. Il n’est pas surprenant que Peter Jackson ait coupé le personnage dans ses adaptations cinématographiques, même s’il a utilisé à bon escient certaines des autres chansons de Tolkien de la série.

Lorsque les créateurs de Dungeons & Dragons se sont tournés vers les œuvres de Tolkien pour trouver l’inspiration de leurs rangers, sorciers, elfes et nains, ils ont également amené des bardes, bien qu’ils aient eu du mal à les représenter mécaniquement. La classe ne pouvait initialement être poursuivie que par des personnages qui avaient déjà eu plusieurs aventures et avaient également des scores de capacité exceptionnellement élevés. Cette version du barde a utilisé la musique et la magie naturelle à la manière de Tom Bombadil. Mais le modèle a changé dans les éditions ultérieures pour se rapprocher davantage de Puck, les bardes devenant des utilisateurs d’illusions, d’enchantements et de détournements mondains.

Dungeons & Dragons est un jeu qui favorise la spécialisation, et le barde était censé être un homme à tout faire et maître de rien. En conséquence, il a été régulièrement moqué par des joueurs sérieux cherchant à jouer des personnages optimisés mécaniquement. Cette faiblesse est un gag en cours d’exécution dans la bande dessinée Web de Rich Burlew, The Order Of The Stick, qui s’inspire du jeu de règles de l’édition 3.5 pour Dungeons & Dragons. Le barde, Elan, est largement considéré comme une nuisance inutile pour le reste du groupe, surclassé en matière de combats ou de magie. Pourtant, Elan joue le rôle traditionnel d’apporter une marque d’humour particulièrement maladroite à la série.

Tous les personnages de Burlew brisent le quatrième mur à l’occasion en reconnaissant la façon dont leurs actions sont façonnées par les règles du jeu, mais Elan est le personnage le plus méta. Il ne semble peut-être pas vraiment être un conteur adepte lors de spectacles de marionnettes ou de chants des aventuriers de sa fête, mais il connaît les battements assez bien pour comprendre où il s’intègre. Cela lui permet de prédire les rebondissements de l’intrigue et lui donne une source presque infinie de courage et d’héroïsme. Alors que tout le monde autour de lui peut avoir des doutes, il sait que, en tant que bons gars, ils sont tenus de réussir à la fin. Chaque revers qu’ils vivent ne sert qu’à un but narratif de rendre leur victoire inévitable d’autant plus douce.

De même, Jaskier est fondamentalement conscient du type de monde dans lequel il vit. Il ne connaît peut-être pas autant les monstres et la magie que Geralt, mais il saisit rapidement toute opportunité pour en bénéficier. Quand il trouve Geralt essayant de pêcher un pot emprisonnant un djinn exaucant des vœux, il est initialement sceptique. Mais dès que le bouchon sort et que le pouvoir devient apparent, Jaskier se met à crier des vœux de vengeance et de chance en amour avant que le sorceleur ne puisse l’arrêter.

Bien qu’Elan, Jaskier et la plupart des bardes fantastiques soient armés d’un luth, le rôle ne nécessite pas réellement d’instrument de musique. L’ambassadeur en exil Ahmad ibn Fadlan, joué par Antonio Banderas dans The 13th Warrior, sert le même but car il accompagne un groupe de guerriers vikings dans leur quête pour tuer un monstre. Dans ce récit de la légende de Beowulf, Ahmad sert de remplaçant au public, un homme raffiné regardant avec horreur les manières grossières des Nordiques tout en développant un profond respect pour leur honorable bataille. La plus grande contribution d’Ahmad est de partager l’histoire de leurs grandes actions et de leurs sacrifices.

Ce rôle se manifeste également dans The Witcher. Lorsque les gens supposent à plusieurs reprises que Geralt a été tué en combattant un monstre ou un autre, Jaskier ne tarde pas à les contredire. Comme le public, Jaskier sait que le héros est trop dur pour mourir hors écran et est sûr de réapparaître de façon spectaculaire couvert de tripes de monstre. Mais quand pendant un instant il croit vraiment que Geralt est tombé, Jaskier promet: «Je vais vous écrire la meilleure chanson pour que tout le monde se souvienne de qui vous étiez. Ce que nous avons fait. Ensuite, je le chanterai pour le reste de mes jours. Tu as toujours dit que j’avais la voix de chant la plus merveilleuse. »

Cette dernière ligne est manifestement fausse, étant donné que Geralt a insulté sa voix plus tôt dans le même épisode. Mais Jaskier embellit et change les contes de Geralt depuis qu’il les chante. De cette façon, Jaskier n’est pas seulement un remplaçant pour le public, mais pour les écrivains eux-mêmes. Tolkien détestait les effets de l’industrialisation sur la Grande-Bretagne, et Tom Bombadil est une incarnation de la beauté et du pouvoir de la nature que les méchants de la série menacent de dépouiller. Puck s’adresse au public à la fin de A Midsummer Night’s Dream pour leur demander de ne pas juger la pièce trop sévèrement.

Les histoires de Sapkowski Witcher sont remplies de parallèles avec les luttes politiques et les nettoyages ethniques de l’Europe centrale et orientale. Ces sujets sérieux font partie de ce qui a attiré Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de The Witcher. Lorsque Geralt et Jaskier rencontrent des elfes qui tentent de regagner la dignité de leur peuple, Jaskier apprécie leur sort, mais lorsqu’il écrit une chanson sur l’incident, il la transforme en une histoire d’aventure plus générique. À travers Jaskier, Hissrich reconnaît le grand attrait du fantasme évasion mais demande également aux téléspectateurs de faire face aux problèmes désordonnés du racisme, des réfugiés et du sexisme qui ont traditionnellement été laissés de côté dans ces histoires dans le but de s’amuser.

L’ordre du jour de Jaskier est simple et la plupart des écrivains peuvent s’y rapporter: il veut trouver la gloire, la fortune et l’adoration en racontant des histoires que les gens aiment. Bien que Geralt puisse se moquer de ses compétences, Jaskier est bon dans son travail car il comprend ce qui fait du sorceleur un héros si fascinant. Alors que Geralt pourrait envisager de faire correspondre les esprits avec les sorciers et de pirater des monstres comme faisant simplement partie du travail d’une journée, Jaskier voit la graine d’une histoire fantastique. Fondamentalement, ce qui rend le barde si aimable, c’est qu’il sait exactement ce que nous voulons en tant que public, et il a hâte de nous le donner.

.