Le Batman est retardé jusqu’en octobre 2021

Par Rodolfo León

20/04/2020 13h03

En raison de la situation de COVID-19, plusieurs sociétés de production modifient les dates de sortie de leurs films à venir, soit en raison de retards de production, soit dans le but qu’elles puissent être aussi profondes que possible une fois qu’elles sont finalement sorties en salles. Warner Bros. C’est l’une de ces sociétés, et après avoir gardé le silence depuis le début de la pandémie, elles ont confirmé que The Batman Il sera retardé jusqu’en octobre 2021.

À l’origine, cette bande devait faire ses débuts le 25 juin 2021, mais comme nous l’avons mentionné précédemment, la crise des coronavirus l’a obligé à être reprogrammé 1er octobre de la même année. Malheureusement, ce n’est pas le seul film qui subira un retard, car Le flash a été déplacé du 1er août 2022 au 22 juin 2022, tandis que Shazam 2 Il a également été parcouru du 1er avril 2022 au 4 novembre 2022.

Selon le directeur de Le Batman, Matt ReevesCe film se concentrera sur le justicier alors qu’il ne combat le crime que depuis deux ans, mais il assure que le film cherchera également des moyens de représenter le côté humain de Bruce Wayne beaucoup plus en profondeur, et pourrait même modifier certaines de ses caractéristiques les plus emblématiques afin que le projet soit adapté aux publics modernes.

