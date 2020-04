Le Batman: l’origine du personnage sera modifiée pour un public moderne

Par Rodolfo León

Batman est l’un des personnages les plus emblématiques de la culture pop. Au fil des ans, le personnage a présenté de multiples évolutions, mais oui, toujours fidèle à tout ce que le Chevalier de la nuit. S’il est vrai que certains éléments du héros peuvent sembler un peu datés, mais Matt Reeves, réalisateur du prochain film The Batman, modifiera légèrement son histoire d’origine pour la rendre plus appropriée à notre époque.

Reeves Il avait toujours en tête que ce film devrait avoir une approche plus “ humaine ” du personnage, donc cela ne devrait pas surprendre autant qu’il y ait des domaines où il accorde plus d’attention. Évidemment, la motivation du personnage a toujours été la justice pour la mort de ses parents, mais il semble que cette nouvelle version sur grand écran couvrira un autre sujet beaucoup plus profond: la corruption.

Ville gothique Il a toujours été décrit comme un endroit très corrompu, et c’est cette corruption même qui influencera les actions de notre héros, mais d’une manière beaucoup plus personnelle. Dans les propres mots de Reeves:

«Il y a quelque chose ici qui me semble très psychologique, très émotif, et je pense qu’il y a un moyen d’explorer cela avec la corruption de cet endroit, Gotham. Cela semble très actuel. Je pense que ça l’a toujours été. Vous pouvez presque toujours faire une histoire sur la corruption. Mais aujourd’hui, il est encore incroyablement résonnant et peut-être, à mon avis, plus qu’à tout autre moment. »

Nous avons vu différentes versions de la mort de Thomas et Martha Wayne à travers l’histoire, mais cette fois, il semble que leur mort ira au-delà d’un simple meurtre de rue, et nous pourrions avoir quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec le jeu vidéo de Batman: The Telltale Series, où le Wayne Ils ont été tués pour corruption.

.