Le Batman suspend la production indéfiniment

The Batman Il s’agit du dernier film touché par le coronavirus, et il semble que sa date de sortie initiale de 2021 soit en danger. Au moyen de Twitter, son directeur, Matt Reeves, a confirmé que la production avait été totalement et indéfiniment suspendue en raison de la pandémie à laquelle le monde était confronté.

Après qu’un fan demandera Reeves oui il COVID-19 affecterait en quelque sorte la production de The Batman, le cinéaste a répondu ce qui suit:

Oui, nous avons fermé jusqu’à ce qu’il soit sûr pour nous tous de reprendre… Tout le monde est en sécurité pour le moment, merci de demander, et restez en sécurité aussi… https://t.co/wDhlYtphlm

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 25 mars 2020

“Oui, nous avons tout annulé jusqu’à ce que la situation soit sûre pour continuer … Nous sommes tous en sécurité pour l’instant, merci pour les questions, et restez en sécurité aussi …”

Il y a quelques mois à peine, Warner Bros. Il a donné l’ordre de ne suspendre la production d’aucun de ses films, mais depuis lors, la situation a beaucoup changé et le producteur a dû s’adapter.

