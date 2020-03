Le Big Comic Con de Seattle va de l’avant, malgré les craintes du coronavirus

Bien qu’il y ait actuellement 13 cas signalés de coronavirus dans l’État de Washington et deux décès, les organisateurs du Emerald City Comic-Con se sont engagés à poursuivre le spectacle, qui doit se tenir du 12 au 15 mars au au Centre des congrès de l’État de Washington.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, Reedpop, la société responsable de l’organisation de l’émission (et peut-être d’autres dans le monde, de PAX à New York Comic Con), a déclaré:

Emerald City Comic Con souhaite exprimer notre inquiétude pour toutes les personnes touchées par le virus COVID-19 dans l’État de Washington et dans le monde. Nous surveillons la situation de manière proactive, car les organismes publics prennent des mesures proactives pour garantir la santé et la sécurité et se préparer et réagir au virus COVID-19 dans l’État. Comme toujours, le bien-être de notre communauté mondiale ReedPOP, de nos participants et exposants à notre personnel sur place à chaque spectacle, est de la plus haute importance pour ReedPOP et nous sommes fiers de créer un environnement positif pour célébrer la bande dessinée, le cosplay et culture pop.

ECCC 2020 aura lieu comme prévu du 12 au 15 mars au Washington State Convention Center (WSCC) au centre-ville de Seattle. Nous avons mis en œuvre un nettoyage et une désinfection améliorés à travers le salon, notamment en adhérant aux recommandations énoncées dans la politique sur les agents pathogènes émergents de l’EPA américaine concernant le nettoyage des désinfectants efficaces contre le virus COVID19. Nous travaillons en étroite collaboration avec la CSTIT et nos autres partenaires sur les sites et nous nous alignons sur les directives et agences de santé publique locales, étatiques et fédérales. À l’approche d’ECCC, nous examinerons constamment nos activités de protection de la santé, nos messages de santé publique, nos mesures d’hygiène et de contrôle médical dans le but de renforcer davantage notre réponse COVID-19 conformément aux conseils et orientations de santé publique à jour, y compris ceux du CDC .

Le gouverneur, Jay Inslee, a déclaré samedi l’état d’urgence à Washington, avec l’un des cas les plus récents dans l’État impliquant un lycéen qui n’avait pas été en contact avec des patients enregistrés précédemment, suggérant que le virus se transmet maintenant localement en la zone, ce qui signifie essentiellement qu’ils l’ont attrapé sans avoir voyagé dans une zone déjà infectée et n’avaient pas eu de contact direct avec l’un de ceux déjà enregistrés comme ayant été infectés.

L’année dernière, Emerald City Comic-Con a réuni près de 100 000 participants, attirant des invités non seulement de la région, mais aussi au niveau national et même international.

Au cours de la semaine dernière, nous avons vu tout, de GDC au rassemblement annuel des fans d’EVE Online aux matchs de l’Overwatch League, annulé ou reporté par mesure de sécurité, tandis que des entreprises comme Sony se sont retirées de l’exposition au PAX East.

Nous avons contacté Reedpop pour obtenir des commentaires sur la décision.

.