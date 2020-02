Le biomutant est toujours en développement, mais n’a pas encore de date de sortie concrète

Une déclaration sur Twitter de ses développeurs rassure ses followers.

Le calendrier nordique THQ a été assez actif ces derniers mois. Le cas le plus préoccupant est celui du Biomutant, prévu pour la fin de l’année dernière et sans date de libération pour le moment. VousJe devrais inquiéter les utilisateurs? Il semble que non: ses développeurs,Expérience101, sont allés dans l’arène des tweets pour faire le point sur le statut de leur jeu vidéo attendu: il n’y a pas de danger et sont plus concentrés que jamais sur son achèvement.

Le développement des biomutants n’est pas en danger“Nous savons que beaucoup d’entre vous se demandent si le jeu est encore en développement.Nous vous assurons que nous n’avons jamais travaillé aussi duret aussi concentré que maintenant! Nous faisons de notre mieux pour en faire le meilleur jeu sur lequel nous avons tous travaillé et le rendre aussi divertissant et génial que possible “, ont-ils déclaré.” Nous ne pouvons qu’espérer votre soutien et votre patience.pendant que nous terminons les dernières étapes de son développement. Comme certains d’entre vous le savent, le travail nécessaire pour terminer une partie est long, difficile et imprévisible.La grande ampleur, la taille et la longueur du biomutant ajoutent à cet effort“.

Une date ne sera pas donnée avant que l’on sache qu’elle peut être respectéeÀ propos de la date de sortie, ils ont gardé le mystère. Il semble que la priorité de l’équipe soit d’atteindre un état optimal qui lui permette de donner une date de sortie nouvelle et définitive: “Nous donnerons la date de lancement dès que tout le monde dans notre étudese sentir en sécurité pour le remplir et le jeu est prêt pour cela. Encore une fois, merci pour votre compréhension et pour votre soutien continu et votre enthousiasme pour notre jeu. “Les doutes sur la date de sortie de Biomutant sont récurrentsau cours des derniers mois.

Qu’en pense l’éditeur?THQ Nordica publié une déclaration sur la même ligne, qui assure que “aux questions sans fin sur le lancement de Biomutant, en raison de la pression des fans … la réalité est que l’équipe est petite,environ 20 personnes, donc l’achèvement prend plus de temps qu’avec une équipe plus grande. THQ Nordic annoncera la date de lancement lorsqu’elle sera sûre de pouvoir lancer un produitqui répond aux attentes“.

Ce sera d’être patient avec le jeu. Ne manquez pas notre dernier aperçu Biomutant pour savoir à quoi vous attendre du jeu vidéo.

