Le blog spécial de localisation de Rune Factory 4 est désormais en ligne

XSEED et Marvelous ont lancé un blog spécial pour Spécial Rune Factory 4, qui détaille le processus de localisation du jeu pour l’Occident.

Comme vous le savez, Spécial Rune Factory 4 devrait être lancé les 25 et 28 février pour l’Occident, près de 7 mois après son lancement initial au Japon l’année dernière. Ce nouveau blog relate le processus difficile du processus de localisation et peut être trouvé sur le site Web de Xseed ici.

Vous pouvez lire un extrait du premier article du blog ci-dessous:

La version occidentale de Rune Factory 4 Special est en développement depuis environ un an au moment de la rédaction de cet article. Pour la plupart d’entre nous à XSEED Games, c’est la première fois que nous travaillons sur le jeu à quelque titre que ce soit (bien que certains d’entre nous l’aient joué, bien sûr!), Donc tout au long de la localisation du nouveau matériel du jeu et du processus d’assurance qualité, nous ” ai eu la chance de tomber amoureux du monde de Selphia et des nombreux personnages merveilleux du jeu. Travailler sur un titre avec une localisation aussi forte a été une expérience humiliante, et nous voulions nous assurer de rendre justice à tous ses fans.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.