Le bon endroit dans les coulisses des vidéos pour garder le spectacle vivant

La star de Good Place, Jameela Jamil, a insufflé un peu de vie à Twitter sur l’auto-isolement, en publiant des clips et des images inédits pris dans les coulisses de la production de la série. Les messages comprenaient des doublures de cascades pour certains des principaux acteurs, à quoi ressemblaient certaines prises lors de leur tournage, et de nombreux manigances des acteurs.

Le premier post comprenait une vidéo de Jamil regardant pendant le tournage d’une scène de la saison 4 mettant en vedette Kristen Bell dans le rôle d’Eleanor, Ted Danson dans le rôle de Michael et Rachel Winfree dans le rôle de Linda, la résidente du quartier supposément calme et modeste.

Vous pouvez également découvrir d’autres scènes en cours de tournage ou de répétition:

Plus de bonnes images BTS. J’aime tellement ces gens. (Ps. Merci pour les beaux messages sur toutes ces vidéos. Je suis heureux que nous puissions en profiter ensemble. Merci d’aimer ce spectacle.) Pic.twitter.com/5XSuVYjTwi

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 26 mars 2020

Et ce clip de Ted Danson apprenant à utiliser la soie dentaire, ce qui n’est pas tout à fait hors de propos pour Michael non plus.

Les cascades ont eu une certaine visibilité:

Ainsi que certains des acteurs invités récurrents de la série:

Et, bien sûr, quelques bons manigances à l’ancienne (que William Jackson Harper n’avait apparemment pas réalisé qu’ils étaient filmés):

Bien que The Good Place ait eu l’une des fins les plus satisfaisantes de toute émission de télévision récente, c’est toujours triste de le voir disparaître. Heureusement, il semble qu’il reste encore beaucoup de contenu dans les coulisses à montrer. Gardez un œil sur le fil Twitter de Jameela Jamil pour en savoir plus.