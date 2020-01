Le bouton de panique a besoin de temps pour affiner DOOM Eternal sur le commutateur, id Software dit que ce ne sera pas un délai “énorme”

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’année dernière DOOM Eternal a été retardé. La raison derrière cela était de s’assurer qu’id Software et Bethesda pouvaient offrir “la meilleure expérience” possible. La version Switch a malheureusement été la plus touchée à l’époque, et le développeur a annoncé qu’il annoncerait une date de sortie pour cette plate-forme particulière à l’avenir.

Bien que nous n’ayons toujours pas de date de sortie pour l’itération Nintendo, dans une récente interview, Marty Stratton d’id Software a expliqué que la sortie de Switch nécessitait plus de temps, afin que le spécialiste des ports de Panic Button l’affine. Voici exactement ce qu’il a dit:

Il sort un peu plus tard que le jeu sur les consoles et les PC actuels, et c’est juste parce que nous voulons terminer le jeu sur ces plateformes et donner ensuite à Panic Button – notre partenaire – le temps dont ils ont besoin pour vraiment tirer ces améliorations dans la version Switch. Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n’avons pas encore annoncé le délai de lancement, mais ce sont des partenaires fantastiques. Ils sont les maîtres de cette plateforme.

Comme indiqué, il ne devrait pas y avoir de retard “énorme”. Stratton a rassuré les fans de DOOM que le nouveau jeu sur Switch offrirait:

J’ai joué à travers les jeux tant de fois, mais jouer sur le Switch du début à la fin a été l’une de mes expériences préférées. L’avoir portable et mobile était phénoménal. Je pense que c’est ce que nous allons offrir avec Doom Eternal de la même manière que Doom est fantastique sur les plateformes de génération actuelle … nous sommes très intransigeants en l’apportant à Switch, et Panic Button est vraiment sur une bonne voie.

Cela vous dérange-t-il de devoir attendre plus longtemps pour la version Switch de DOOM Eternal? Partagez vos réflexions ci-dessous.

