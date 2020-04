Le box-office américain a connu un trimestre difficile par rapport à 2019

Le box-office américain ne se porte pas bien pour 2020. (Qui ou quoi se porte bien en 2020, est la question.) Selon le Hollywood Reporter, le box-office national a gagné 600 millions de dollars de moins au premier trimestre de 2020 par rapport à quoi a été gagné au cours du même trimestre en 2019 – une baisse de 25%.

La forte baisse des revenus n’est pas un choc. Depuis fin mars, de nombreuses salles de cinéma ont été fermées. On ne sait pas quand ils rouvriront, et bien que diverses voix de l’industrie du cinéma aient donné leur avis sur le moment où les lieux peuvent rouvrir, ce n’est la supposition de personne. Le PDG d’AMC, Adam Aron, espère que les cinémas rouvriront à la mi-juin, à temps pour la saison à succès de l’été. Des représentants de la National Association of Theatre Owners ont déclaré lors d’un webinaire qu’ils s’attendaient également à ce que les cinémas commencent à rouvrir fin mai ou début juin.

Les sociétés de divertissement ont réagi à ces circonstances en repoussant les dates de sortie des films. Sony a déplacé la plupart de ses films de 2020 en 2021, y compris Ghostbusters: Afterlife, Morbius et Peter Rabbit 2. Disney a modifié son calendrier de sortie: Mulan et Black Widow arriveront désormais dans les salles le 24 juillet et le 6 novembre, respectivement. Vous pouvez voir le calendrier complet des versions réorganisées de Disney ici. New Mutants – le film X-Men – n’a notamment pas encore de nouvelle date de sortie.

Le nouveau film de James Bond, No Time to Die, devait sortir en avril, mais après les inquiétudes des fans, la sortie du film a également été repoussée à novembre. De nombreuses productions ont également été suspendues, retardant la sortie de titres, notamment Witcher Season 2, Matrix 4 et Uncharted. Vous pouvez consulter le résumé de GameSpot pour un aperçu de tous les retards liés aux virus.

