Le box-office américain a le pire week-end depuis 1998 alors que les gens restent à la maison en raison de problèmes de virus

Le box-office américain vient de connaître son pire week-end depuis plus de deux décennies. Les derniers chiffres du box-office national montrent que tous les films n’ont rapporté que 55,3 millions de dollars ce week-end, ce qui représente les résultats les plus bas aux États-Unis en 22 ans.

La date limite indique que le creux précédent pour un week-end américain était le week-end du 30 octobre au 1er novembre 1998, lorsque Vampires était n ° 1, ce qui a poussé le week-end à 55,2 millions de dollars.

Le très faible nombre était attendu, les États-Unis ayant déclaré l’état d’urgence dû au COVID-19 (coronavirus). Les gens ont été encouragés à pratiquer la «distanciation sociale» et aller dans un centre communautaire bondé comme un cinéma n’est probablement pas quelque chose que les gens sont enthousiastes à l’idée de faire.

Les chiffres du box-office proviennent de Comscore, dont Paul Dergarabedian, analyste principal des médias, a déclaré que ce week-end était “prédestiné à être un week-end à très bas revenus” en raison des protocoles de distanciation sociale en place, selon EW.

Pixar’s Onward était n ° 1 ce week-end avec 10,5 millions de dollars, en baisse spectaculaire de 73% par rapport au week-end dernier. Les chiffres au box-office chutent généralement après le premier week-end, mais la baisse massive du week-end deux était sûrement due à des préoccupations concernant COVID-19. Onward a battu les nouveaux arrivants I Still Believe (9,5 millions de dollars) et Bloodshot (9,3 millions de dollars), qui ont terminé respectivement en deuxième et troisième positions. The Invisible Man (6 millions de dollars) et The Hunt (5,3 millions de dollars) complètent le top cinq.

Vous pouvez voir la liste complète du Top 10 pour le week-end du 13 au 15 mars ci-dessous.

Apparemment, en réponse à la façon dont les gens restent à la maison au lieu de sortir, Disney a sorti Frozen II sur Disney + avant la date prévue, tandis que Star Wars: The Rise of Skywalker a également été publié tôt dans la vidéo personnelle.

Beaucoup de films terminés ont été retardés et la production des films à venir a également été interrompue, en raison de COVID-19. Consultez le résumé de GameSpot pour un aperçu de tous les retards liés aux virus.

13-15 mars Box Office américain

En avant – 10,5 millions de dollars Je crois toujours – 9,5 millions de dollars Coup de sang – 9,3 millions de dollars L’homme invisible – 6 millions de dollars La chasse – 5,3 millions de dollars Sonic le hérisson – 2,6 millions de dollars Le chemin du retour – 2,4 millions de dollars L’appel de la nature – 2,2 millions de dollars Emma – 1,4 million de dollars Bad Boy for Life – 1,1 million de dollars