Le briefing financier de Nintendo confirme qu’il n’y aura pas de nouveau commutateur en 2020

Le briefing sur les résultats financiers de Nintendo est terminé et nous avons maintenant une idée de ce à quoi s’attendre de la société cette année.

Alors que l’année fiscale atteint ses derniers mois, Nintendo a organisé une réunion pour adresser aux investisseurs des informations sur leurs plans actuels en termes de consoles, de ventes et de plusieurs chiffres financiers.

Une prédiction de fans qui était absente est un «New Switch» ou un Switch-Pro qui, selon certains joueurs, serait publié en 2020. Le président de Nintendo Shuntaro Furukawa lui-même a fourni ces informations. Il a également reconnu que la console aura un cycle de vie plus long que les autres consoles.

Des éditions spéciales ou des versions thématiques de la console sont encore prévues pour sortir comme on le voit avec le prochain Animal Crossing Switch qui devrait sortir sous le nom d’Animal Crossing: New Horizons en mars.

Les trois principales initiatives répertoriées par Nintendo sont

1. Continuer à poursuivre la conception et le développement de produits et services uniques qui sont extrêmement amusants à jouer et dont l’attrait est facile à comprendre en un coup d’œil.

2. La seconde consiste à utiliser activement la Nintendo IP.

3. Et le troisième est de créer des initiatives qui promeuvent les entreprises basées sur l’utilisation des comptes Nintendo, dans le but de développer des relations à long terme avec les consommateurs.

Quelques exemples de ces initiatives comprennent le parc à thème Nintendo World qui est actuellement en construction, la boutique Nintendo Tokyo qui a ouvert l’année dernière, leur expansion sur le marché des jeux mobiles et le prochain film d’animation qui sortira en 2022. Ce projet est en fonctionne avec Illumination et Universal Pictures.

Pour lire l’intégralité du rapport, suivez le lien ici.

Que pensez-vous de cette mise à jour de Nintendo pour les investisseurs?

